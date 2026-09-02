El nuevo esquema de remuneraciones regirá por un año y contempla aumentos para la presidenta, el vicepresidente y los consejeros del instituto emisor.

Un reajuste de 14,4% tendrán las remuneraciones de los integrantes del Consejo del Banco Central, de acuerdo con el nuevo decreto que establece los montos que recibirán las autoridades del instituto emisor durante el próximo período.

El Decreto Supremo N°700, firmado el 3 de agosto por el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, establece una remuneración mensual base de $11.721.502 para los consejeros, monto que comenzó a regir por un año a contar del 9 de diciembre de 2025.

La cifra representa un aumento de $1.476.494 respecto de los $10.245.008 establecidos anteriormente.

El millonario reajuste que hizo el Gobierno de Kast a la directiva del Banco Central

A partir de esta base se mantienen las asignaciones adicionales contempladas para los distintos cargos. Así, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, recibirá $21.098.704 brutos mensuales, frente a los $18.441.014 anteriores.

En tanto, el vicepresidente pasará de $16.392.013 a $18.754.403, mientras que los demás consejeros tendrán una remuneración de $17.582.253, frente a los $15.367.512 previos.

La determinación de estos montos responde a un mecanismo establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. La normativa señala que las remuneraciones deben ser propuestas por una comisión integrada por tres exautoridades del organismo, considerando como referencia las rentas de los cargos ejecutivos de mayor nivel de la banca privada. Dicha comisión fue nombrada en enero de 2026 y presentó su propuesta el 23 de febrero.

El incremento contrasta con la evolución registrada durante el período anterior. Entre 2020 y 2025, la remuneración base de los consejeros pasó de $9.946.610 a $10.245.008, equivalente a un alza de solo 3%, mientras que la inflación acumulada durante esos años bordeó el 36%, según cifras del INE.