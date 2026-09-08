“Es como un auto chocado con pérdida total”: Paulina Vodanovic sobre la reforma de seguridad

La senadora y presidenta del PS manifestó que “este proyecto deberíamos votarlo y rechazarlo, porque no hay voluntad del gobierno de retirarlo”.

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La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, descartó de plano que el Congreso vaya a aprobar la reforma de seguridad impulsada por el Ejecutivo.

En la oportunidad, la senadora socialista cuestionó los dichos del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ante la respectiva comisión del Senado.

“La seguridad no se arregla con palabras, con discursos bonitos, (…) pero donde no hay una propuesta“, planteó la timonel del PS en la entrevista que le concedió a CNN Chile.

En esa línea, dijo que las palabras del ministro sobre las facultades de la secretaría de Estado, en vez de presentar concretas en dicha instancia, “es una falta de respeto a la comisión porque fuimos nosotros los que dictamos esa ley“.

“Él habla de las rutas del dinero, de cómo hay que perseguirlo, pero el problema es que no persigue la ruta del dinero (…) Se necesita voluntad política de perseguir el crimen organizado“, recalcó.

Los dichos de Vodanovic sobre la reforma de seguridad

“Este proyecto deberíamos votarlo y rechazarlo, porque no hay voluntad del gobierno de retirarlo“, manifestó Vodanovic, quien aseveró que la reforma de seguridad es “un mal proyecto” y que “no tiene reparación”.

“Es como un auto chocado con pérdida total, no tiene vuelta“, resumió sobre la iniciativa la timonel del PS. “Es un mal proyecto y es un proyecto que no tiene reparación“, reiteró.

Finalmente, aseveró que en la actualidad y sin que se requiera la reforma, “el ministro Arrau tiene herramientas legislativas y todas las condiciones legales para implementar soluciones reales“.