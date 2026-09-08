“Su nombre activa una incomodidad”: Hoffmann confirma nueva lista para elección en la UDI tras el veto de Longueira

La secretaria general de la UDI no detalló si pretende ser parte de la opción que se enfrentará al diputado Jorge Alessandri y el exministro.

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La secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, descartó la posibilidad de que se conforme una lista de unidad encabezada por el diputado Jorge Alessandri, mientras el exministro Pablo Longueira sea parte de la fórmula.

“En la UDI va a haber elecciones, lo afirmo categóricamente. Va a haber por lo menos dos listas, así es“, manifestó, aunque no precisó quiénes integrarán la lista que enfrentaría a la única confirmada hasta el momento.

Respecto de la opción de que ella se presente como candidata, manifestó que “nunca me he obsesionado con los cargos, ni son un espacio para reivindicar nada. He dado un paso al lado un montón de veces por la presidencia de la UDI“.

María José Hoffmann abordó el tema en la entrevista que le concedió a Tolerancia Cero, de CNN Chile, ocasión en la que aseveró que su posición sobre los comicios en el gremialismo “tiene que ver con un sentimiento de unidad. La UDI hace 6 años que no tiene elecciones internas“.

La reacción de Hoffmann ante los dichos de Longueira

Sobre los dichos de Pablo Longueira al descartar la posibilidad de que Hoffmann se integrara a su lista porque “no aporta para lo que queremos hacer con Jorge”, la secretaria general de la UDI indicó que “a mí me gustaba Jorge Alessandri, pero cuando una parte dice que no es una lista de unidad, que existen vetos y listas negras, eso se transforma en una alternativa que no es muy atractiva para muchos“.

Además, calificó como una “agresión” los dichos del exministro, quien también dijo que tenía una “mala evaluación política” de ella.

En particular, sobre la posibilidad de que la salida de Longueira evite que se conforme una lista alternativa, manifestó que “el problema no es él. Su nombre activa una incomodidad no solo en mí (…) No tiene que ver solo con él, sino con el proceso y lo que queremos hacer“, concluyó.