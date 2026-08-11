Banco Central: crecimiento para 2026 será de 1,3% y bajo el 3% a 2028

La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) aterrizó las expectativas del Ejecutivo de lograr un crecimiento del 4%.

AGENCIA UNO

El Banco Central dio a conocer la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de agosto, que proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de solo 1,3% para este 2026.

Por su parte, los consultados por Banco Central precisaron que para diciembre de 2027 el PIB se expandirá 2,8%, mientras que para 2028 será de 2,6%. De igual manera, ambos se alejan de la meta autoimpuesta por La Moneda de 4 %.

Respecto a la Tasa de Política Monetaria (TPM), los expertos puntualizan que debería mantenerse en 4,5% y no concretarse cambios en el corto plazo. A mediano plazo, se espera una caída de la TPM a 4,25%.

En cuanto a la inflación, se proyecta un IPC del 0,3% para agosto y de 0,4% para septiembre. A doce meses, se espera una inflación de 3,1% y de 3% de cara a 23 y 35 meses.

Sin embargo, para diciembre de este año se analiza un incremento de 4%, con un rango de 3,7% a 4,3%, superando el 3,5% de inflación anual visto en el IPC de julio.