“Vamos a soñar hacia cuatro, cinco años más”: Quiroz abre la posibilidad de entregar créditos hipotecarios en pesos

Eso sí, el secretario de Estado aclaró que esto no significa que el Gobierno busque eliminar la UF.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, deslizó la posibilidad de que en los próximos años se pueda acceder a créditos hipotecarios a largo plazo denominados en pesos y no en UF.

En conversación con Radio Agricultura abordó el proceso que lleva a cabo la cartera junto al Banco Central para poder concretar la “internacionalización del peso“. Gracias a ello se podría permitir que el sistema financiero otorgue créditos a plazos cada vez mayores en pesos.

“Uno tiene créditos en pesos y en UF, ¿cierto? Pero a medida que uno quiere más plazos normalmente terminamos en la UF. A tres años hay en pesos y en UF, pero a 10 años hay solo UF. Lo que va a ocurrir, en la medida en que progresemos en esto, es que cada vez vamos a poder tener más créditos a largo plazo en pesos”, señaló.

En esa misma línea, Quiroz agregó que “eso va a permitir que uno pueda adquirir, y ahora vamos a soñar un poquito, hacia cuatro, cinco años más, quizás, poder el día de mañana incluso tener un crédito a largo plazo para comprarse una casa“.

A pesar de esta nueva alternativa de créditos en pesos, el ministro Jorge Quiroz descartó que el Gobierno busque eliminar la UF.

“No implica en ningún caso, ni va a implicar tampoco, que quede claro, que se va a eliminar la UF por decreto. Nunca, no va a ocurrir“, remarcó.