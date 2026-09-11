“Vamos a soñar hacia cuatro, cinco años más”: Quiroz abre la posibilidad de entregar créditos hipotecarios en pesos

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, deslizó la posibilidad de que en los próximos años se pueda acceder a créditos hipotecarios a largo plazo denominados en pesos y no en UF.
En conversación con Radio Agricultura abordó el proceso que lleva a cabo la cartera junto al Banco Central para poder concretar la “internacionalización del peso“. Gracias a ello se podría permitir que el sistema financiero otorgue créditos a plazos cada vez mayores en pesos.
“Uno tiene créditos en pesos y en UF, ¿cierto? Pero a medida que uno quiere más plazos normalmente terminamos en la UF. A tres años hay en pesos y en UF, pero a 10 años hay solo UF. Lo que va a ocurrir, en la medida en que progresemos en esto, es que cada vez vamos a poder tener más créditos a largo plazo en pesos”, señaló.
En esa misma línea, Quiroz agregó que “eso va a permitir que uno pueda adquirir, y ahora vamos a soñar un poquito, hacia cuatro, cinco años más, quizás, poder el día de mañana incluso tener un crédito a largo plazo para comprarse una casa“.
A pesar de esta nueva alternativa de créditos en pesos, el ministro Jorge Quiroz descartó que el Gobierno busque eliminar la UF.
“No implica en ningún caso, ni va a implicar tampoco, que quede claro, que se va a eliminar la UF por decreto. Nunca, no va a ocurrir“, remarcó.