Boric y conmemoración por 53 años del Golpe de Estado: “La historia no la pueden borrar”

El expresidente Boric participó en el homenaje a Salvador Allende en el Cementerio General, donde se refirió a la relevancia de esta fecha.

Este viernes 11 de septiembre, el expresidente Gabriel Boric arribó al Cementerio General para ser parte del homenaje al exmandatario Salvador Allende, en el marco de los 53 años del Golpe de Estado.

El frenteamplista no quiso referirse a la decisión del presidente José Antonio Kast respecto a no realizar actos por la conmemoración, aunque recalcó que “la historia está escrita en el alma del pueblo de Chile, no la pueden borrar”.

“Es algo que todos los días nos recuerda por qué estamos acá. Yo siempre le decía a los familiares de la agrupación de Detenidos Desaparecidos y de ejecutados políticos, que sin ellos nosotros no estaríamos acá y que, por lo tanto, su lucha sigue vigente también en las nuevas generaciones”, sostuvo en diálogo con 24 Horas.

Tras ello, Boric destacó la figura de Salvador Allende: “Acá estamos conmemorando a un presidente que sacrificó su vida defendiendo la democracia, defendiendo las instituciones, defendiendo al pueblo de Chile para que no corriera más sangre”.

En este marco, hizo hincapié en el recuerdo de “toda la gente que en 17 años de oscuridad cayó, pero también a los que sobrevivieron, a los que lucharon, a los que levantaron la alegría en medio del dolor y la desesperanza”.

“Así que yo, por lo menos, esta conmemoración, por cierto hay un dolor, un desgarro, pero también hay esperanza, y así me la tomo yo y así es lo que le transmito también a las nuevas generaciones, que es importante jamás olvidar”, sentenció el expresidente Gabriel Boric.