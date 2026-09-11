La reacción del exsubsecretario de Hacienda por sumario a laboratorio que tomó test de drogas

Fue en redes sociales donde el exfuncionario del Gobierno de Kast abordó la noticia.

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, reaccionó a la decisión de la Seremi de Salud Metropolitana de abrir un sumario sanitario contra el laboratorio en el que se tomó el test de drogas que arrojó positivo y provocó su salida del Gobierno.

Corthorn Health fue sometida a una fiscalización en su sede ubicada en la comuna de Huechuraba luego de una solicitud anónima. Esto permitió que se pudieran revisar las condiciones de almacenamiento y custodia de las muestras biológicas.

En su informe se detallaron cuatro observaciones, según consignó T13. En la primera apuntan a cómo tienen identificados los refrigeradores en los que almacenan las muestras biológicas. En uno de ellos almacenan “muestras biológicas ya procesadas, identificadas como positivo. No se aprecia una identificación de los refrigeradores con muestras ya procesadas y separadas de las muestras recién llegadas”, lo que podría significar “un riesgo para la trazabilidad de las muestras“.

El laboratorio al que recurrió el exsubsecretario tampoco contaba con autorización sanitaria para tener una sala REAS, donde almacenan de manera temporal los residuos y desechos generados por recintos de salud.

A ello se suma que no habían regularizado la figura de un director técnico subrogante ante la ausencia de la titular, y que habían modificado el listado de profesionales y técnicos que contaban con autorización sanitaria.

Tras conocerse la decisión de abrir un sumario, el cual sigue en curso, contra el laboratorio, el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, se valió de su cuenta en X para abordar la noticia con un breve mensaje.

“La verdad prevalcerá“, fueron las escuetas palabras del exfuncionario del Gobierno de José Antonio Kast.