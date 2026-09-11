VIDEO – “Seguirá dando la pelea”: el mensaje con el que Rolando Jiménez reapareció tras grave atropello

Fue a través de una publicación del Movilh en redes sociales donde el dirigente apareció en un video, en el que también destacaron su “increíble” evolución.

A días del atropello que sufrió en Providencia, donde un camión de 3.000 kilos lo arrastró unos 15 metros, Rolando Jiménez reapareció públicamente, confirmando la positiva evaluación de su estado de salud.

Fue el Movilh el que a través de sus redes sociales publicó un video protagonizado por el dirigente, quien agradeció a todos quienes lo ayudaron el pasado martes 8 de septiembre.

“Quiero agradecer, en primer lugar, a las personas que en el lugar del accidente me auxiliaron, se preocuparon por mí, de mis cosas, que fueron a testificar, entregaron información a la policía y a seguridad ciudadana”, señaló de entrada.

“Muchas gracias, son muy buenos ciudadanos. Así que muy agradecido de ustedes. Y también a toda la gente que se ha preocupado por mi estado de salud de los distintos ámbitos de la vida nacional. Gracias”, agregó.

La publicación del Movilh con el registro de Rolando Jiménez destacó la “increíble” evolución que ha tenido a pesar del grave atropello que sufrió, el que lo dejó con “una policontusión de costillas, neumotórax, heridas y hematomas, entre otras lesiones”.

“Aunque está en observación, con control de dolor y deberán pasar muchas semanas para que recupere, quiso mandar este mensaje para agradecer, en primer lugar a las personas que lo auxiliaron el día del accidente, a las personas que dedicaron su tiempo para declarar como testigos”, aseveraron.

Junto con eso, indicaron que Jiménez “también nos pidió transmitir sus agradecimientos a los funcionarios de Seguridad de Providencia que capturaron al conductor, a Carabineros y a la Fiscalía por sus diligencias, al cuerpo médico del Hospital del Salvador, y muy especialmente, a todas las personas, instituciones y autoridades que les han hecho llegar su mensaje de aliento y deseos de pronto recuperación”.

“Rolando seguirá dando la pelea”, sentenció la organización.