Qué se conoce de los nuevos detenidos por integrar la banda vinculada al exfiscal Vinko Fodich

Los primeros siete arrestados, entre ellos el expersecutor, serán formalizados este viernes en el Séptimo Juzgado de Garantía.

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La Fiscalía Supraterritorial confirmó tres nuevas detenciones en el marco de la indagatoria sobre la banda que realizaba secuestros extorsivos y que integraba, entre otros, el exfiscal Vinko Fodich.

De esta forma, ya suman diez los arrestados durante la investigación, entre ellos, tres funcionarios activos de la PDI y un primo del excandidato presidencial Franco Parisi.

Para este viernes se fijó la formalización de Fodich y de los otros seis detenidos en el Séptimo Juzgado de Garantía, por lo que se estima que el control de detención de los tres nuevos implicados se podría llevar a cabo durante la misma sesión, aunque también es posible que su detención se amplíe hasta la próxima semana.

Qué se sabe de los nuevos detenidos vinculados a Vinko Fodich

De acuerdo con lo reportado, las tres nuevas detenciones de sujetos vinculados a la banda que integraba el exfiscal Vinko Fodich se produjeron durante la noche del jueves.

Entre los arrestados está un sujeto identificado como Stefano Andreotti Parada, alias Taito, un reconocido líder de una banda dedicada al tráfico de drogas, según informó La Tercera.

Además, el mismo medio apuntó que este individuo forma parte de una facción criminal internacional integrada por cinco organizaciones, conocida como Los Emisarios del Cauca.

Los antecedentes recabados hasta el momento por la Fiscalía Supraterritorial detallan que Andreotti estaría vinculado a la hebra económica en la estructura de la banda criminal.