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Cuánto aumentará la UF tras el sorpresivo IPC de agosto

El aumento en la inflación provocará que esta unidad nuevamente sufra un reajuste que comenzará a partir de mañana.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

La Unidad de Fomento (UF) sufrirá cambios próximamente debido al nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En el octavo mes del año alcanzó un 0,6%, superando con creces las expectativas del mercado. Dicho resultado llevó a que la inflación acumulara un 3,6% en lo que va de este 2026, y que se ubicará en un 4,1% a doce meses.

Dentro de los principales factores que incidieron en esto fue el aumento en el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,4% y aportaron 0,317 puntos porcentuales; y por transporte, que avanzó 1,6% con una incidencia de 0,201 puntos

A raíz de esta situación, mañana la UF llegará a los $40.885,63 y de manera diaria, hasta el próximo 9 de octubre, irá en aumento. Según los cálculos, hasta dicha fecha se espera que llegue a los $41.130,94, concretando un alza de $245 en total.

El aumento de la UF debido al IPC de agosto afectará a aquellos que tienen pactados compromisos bajo esta unidad, tanto como arriendos, créditos hipotecarios o contratos indexados.

Esto es solo un ejemplo de cómo afectará el bolsillo de los chilenos este reajuste, el cual será gradual y diario.

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