Cuánto aumentará la UF tras el sorpresivo IPC de agosto

El aumento en la inflación provocará que esta unidad nuevamente sufra un reajuste que comenzará a partir de mañana.

La Unidad de Fomento (UF) sufrirá cambios próximamente debido al nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En el octavo mes del año alcanzó un 0,6%, superando con creces las expectativas del mercado. Dicho resultado llevó a que la inflación acumulara un 3,6% en lo que va de este 2026, y que se ubicará en un 4,1% a doce meses.

Dentro de los principales factores que incidieron en esto fue el aumento en el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,4% y aportaron 0,317 puntos porcentuales; y por transporte, que avanzó 1,6% con una incidencia de 0,201 puntos

A raíz de esta situación, mañana la UF llegará a los $40.885,63 y de manera diaria, hasta el próximo 9 de octubre, irá en aumento. Según los cálculos, hasta dicha fecha se espera que llegue a los $41.130,94, concretando un alza de $245 en total.

El aumento de la UF debido al IPC de agosto afectará a aquellos que tienen pactados compromisos bajo esta unidad, tanto como arriendos, créditos hipotecarios o contratos indexados.

Esto es solo un ejemplo de cómo afectará el bolsillo de los chilenos este reajuste, el cual será gradual y diario.