Presidente del Banco Estado apoya créditos hipotecarios en pesos: “El inversionista extranjero no entiende cómo funciona la UF”

“Si estamos hablando de mayor apertura y liquidez, tenemos que permitir que nuestra propia moneda se utilice más. Nuestra moneda es el peso, no la UF”, argumentó Mario Farren.

Pese a que en el proyecto para reformar el mercado de capitales no se ha incluido la posibilidad de que en un futuro se implementen los créditos hipotecarios en pesos, y no en Unidades de Fomento (UF), la idea tiene adeptos de peso.

Antes de que el proyecto fuera firmado por el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), ya había planteado esa posibilidad. “Ojalá, esto lo adelanto, que los créditos hipotecarios de aquí a cuatro años sean en pesos, y no en UF, se vienen cositas ahí también”, dijo el legislador.

Incluso el propio Quiroz no cerró la puerta a la idea a futuro. “No hay por qué descartar que podamos tener a futuro, no este año ni el próximo, pero estamos construyendo las bases para que a futuro ojalá haya créditos a 20 años en pesos, y ahí vamos a tener hipotecarios”, dijo el secretario de Estado a Biobío.

En diálogo con radio 13c, el presidente del Banco Estado Mario Farren también se mostró a favor. “Lo que estamos diciendo y lo que ha planteado el ministro es que, si estamos hablando de mayor apertura y liquidez, tenemos que permitir que nuestra propia moneda se utilice más. Nuestra moneda es el peso, no la UF”, señaló.

“En los países OCDE con los que nos encanta compararnos, los financiamientos son en su propia moneda, a plazos largos y a tasas fijas, que a lo mejor son fijas por periodos relativamente cortos, por tres o cinco años, pero en su propia moneda. En Chile ¿por qué no usamos más el peso? La forma de hacerlo es abrirnos, es permitir que inversionistas extranjeros participen en igualdad de condiciones en el mercado local y permitan el financiamiento como ocurre en México, por ejemplo, que ha hecho su moneda lo que se llama convertible”, añadió.

“El inversionista extranjero interesado en participar en los mercados y no entiende cómo funciona la UF y no tiene tiempo tampoco”, manifestó. Al ser consultado sobre si ve viable que en el proyecto se materialice la idea de que los créditos hipotecarios sean en pesos. “Lo veo viable. Estoy muy optimista”, afirmó.