Landerretche cuestiona vínculo de Azul Azul con casa de apuestas: “No tiene ningún sentido”

El decano de la FEN de la Universidad de Chile sostuvo que “no podemos tener asociado un símbolo que es propiedad del Estado a una marca ilegal”.

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El decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, cuestionó el vínculo que tiene Azul Azul con una casa de apuestas y que queda en evidencia en la camiseta de los jugadores del club.

En entrevista en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile abordó la compleja relación que mantiene la casa de estudios con la concesionaria. Incluso recordó que “durante la campaña a la rectoría yo le mandé un pequeño documento a cada uno de los candidatos en que les explicaba por qué la Universidad de Chile no podía tener como patrocinador a una casa de apuestas“.

En esa misma línea, Landerretche argumentó que “la evidencia de que esto es un problema de salud pública y de adicción entre, básicamente, hombres jóvenes, es abrumadora. La evidencia de que la mayor parte de sus ganancias las derivan de gente con ludopatía es abrumadora”.

El decano de la FEN recalcó, además, “que la Corte Suprema dice que son un negocio ilegal. No podemos tener asociado un símbolo que es propiedad del Estado a una marca ilegal. Eso no tiene ningún sentido”.

Lo ocurrido con esta casa de apuestas, para Landerretche, se aleja de lo que buscan que el club de fútbol refleje. “La idea es que nosotros tengamos un equipo que represente los valores de la universidad“, aseveró.