Lo que reveló Erick Pulgar sobre su ausencia de La Roja y su relación con el DT Nicolás Córdova

“A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas”, manifestó el volante del Flamengo, el campeón vigente de la Copa Libertadores.

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El volante chileno y titular indiscutido en el Flamengo, Erick Pulgar, empleó su cuenta en Instagram para referirse a su nueva ausencia en la convocatoria a La Roja que dirige el técnico Nicolás Córdova.

De acuerdo con lo planteado por el mediocampista del actual campeón de la Copa Libertadores, decidió utilizar la red social para clarificar su posición, “ante las distintas versiones que han circulado durante estos días respecto a mi situación con la selección chilena“.

“Quiero aclarar algo de manera muy simple: con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien”, posteó.

A continuación, el volante formado en Deportes Antofagasta manifestó que “existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo“.

Qué dijo Erick Pulgar sobre su ausencia de La Roja

Más adelante, el jugador aseveró que “a lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas“.

“He intentado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco acostumbro referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí“, complementó.

A continuación, Erick Pulgar enfatizó que “me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la Selección“.

En la parte final de su posteo, el chileno llamó a “conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco“, concluyó.