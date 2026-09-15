La curva finalmente asciende: INE confirmó aumento de nacimientos en junio

Tras una baja sostenida en la natalidad en el último tiempo, durante el sexto mes del año se registró un aumento del 1,7% en comparación al mismo periodo de 2025.

Tras años con una curva en descenso, durante junio de 2026 la tendencia se rompió luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) confirmara que se registraron más nacimientos que el mismo mes de 2025.

En el Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales consignaron que en el sexto mes se registraron 12.080 nacimientos, lo que representa un aumento del 1,8% en comparación con el año pasado.

De los bebés nacidos, el 50,9% fueron hombres y el 49,1% fueron mujeres. En cuanto a la edad de las madres, 3.611 casos, equivalentes al 29,9% del total, se concentró en el grupo entre 30 y 34 años. El segundo grupo, en tanto, lo ocupó el grupo entre 25 y 29 años, con 3.068 nacimientos, lo que representó el 25,4% del total de lo ocurrido en junio.

Más AUC, menos defunciones

Por otro lado, el INE confirmó que en junio se celebraron un total de 3.937 matrimonios en el país, lo que equivale a un crecimiento interanual de 21,2% respecto del mismo período de 2025.

En el detalle, los Acuerdos de Unión Civil (AUC) llegaron a un total de 2.470, un alza del 55,2% en 12 meses. De ellos, el 91% fueron de parejas de distinto sexo. Entre hombres fueron un 4,7% del total, mientras que entre mujeres llegaron al 4,3%.

Respecto a las defunciones, en junio ocurrieron 11.285 en el país, una baja de 3,5% en comparación con junio de 2025.