Reforma al mercado de capitales: las claves del segundo acto de Quiroz

Según pudo conocer EL DÍNAMO, el proyecto pretende reducir las tasas hipotecarias, frenar los autofraudes bancarios y flexibilizar las reglas del mercado para startups e inversionistas extranjeros.

El Ministerio de Hacienda alista su segunda reforma estructural. Aunque el nombre aún no es definitivo, hasta ahora se le ha llamado MK4 o reforma al mercado de capitales y de acceso a la vivienda propia. El proyecto de ley ingresado esta mañana a la Cámara de Diputados se sostiene en cinco pilares distribuidos en 30 medidas.

Según pudo conocer EL DÍNAMO, el primero de los pilares es el acceso a la vivienda; el segundo apunta a medidas para la inclusión financiera, protección y ahorro de los hogares. Los tres siguientes son posicionar a Chile como un hub financiero regional, simplificar disposiciones regulatorias y dar mayor acceso a financiamiento para empresas medianas.

Desde el Ejecutivo, quienes han intervenido en la elaboración del proyecto ejemplifican que si la megarreforma o Ley de Reconstrucción tiene como objetivo atraer la inversión y el crecimiento, MK4 pretende generar las condiciones para movilizar la economía, mejorar el acceso a capital y, con ello, facilitar la contratación de créditos hipotecarios.

En una reunión con parlamentarios, el ministro Jorge Quiroz resumió la idea central a un grupo de parlamentarios: hay una ballena en un acuario a la cual le falta agua y por ende, hay que suministrar este recurso para que pueda nadar con mayor libertad.

También, para justificar la reforma, se alude a un retroceso en el mercado de capitales que si bien se explica por varios factores, se vio exacerbado por los retiros de fondos de pensiones —US$50.000 millones menos en el mercado financiero— y por los efectos de la pandemia y del estallido social (US$20.000 millones).

Temas tributarios asoman como los más peliagudos

“No va a haber tanto ruido como lo hubo en reconstrucción, pero va a haber obviamente”, dice un conocedor del proyecto. Y es que desde hace al menos tres semanas, MK4 se ha socializado con parlamentarios del oficialismo y algunos personeros de la oposición.

En Hacienda reconocen que puede que el oficialismo desee añadir más medidas. Algo en ese sentido dejó ver el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), al sugerir que en un plazo de cinco años los créditos hipotecarios sean en pesos y no en UF. Esta medida, por ahora, quedó descartada junto con posibles cambios a la Tasa Máxima Convencional.

El acceso a vivienda, por el contrario, debiese ser el eje que más genere consenso con la oposición y el Partido de la Gente, según estiman. Los temas tributarios y para dificultar el autofraude bancario es más probable que sean discutidos. Aunque algunas disposiciones tributarias fueron recogidas de planteamientos que esbozó Mario Marcel cuando fue presidente del Banco Central, apuntan.

En el Gobierno también defienden este momento como el idóneo para reformar el mercado de capitales, debido a que modernizarlo requiere tiempo y también porque la megarreforma, por sí sola, no es suficiente para garantizar la vía al crecimiento por sobre el 3%. De hecho, lo relativo al mercado de capitales se configura como un segundo acto de cuatro que pretende llevar a cabo Quiroz. El tercero estará dirigido a las pymes y el cuarto a modificar el estatuto administrativo.

“Es como un partido de fútbol, con el ministro como director técnico. Estamos tratando de mover fichas para cambiar el tablero“, resumen desde la cartera.

Vivienda, la punta de lanza

La punta de lanza del proyecto son las medidas relativas al acceso a la vivienda. Estas contemplan la creación de un Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), que será administrado por Banco Estado, de US$ 1.500 millones y podrá “apalancarse” hasta 10 veces, alcanzando una profundidad de hasta US$15.000 millones. Podría financiar la adquisición de viviendas de hasta 6.000 UF, usadas y nuevas, con plazos de 30 años.

Desde el Gobierno aseguran que aunque el fondo adquirirá estos créditos con garantía estatal, el riesgo es compartido, debido a que los bancos también asumirán pérdidas en caso de insolvencia o no pago.

Adicionalmente, crearán un instrumento similar a la APV, denominado Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), orientado a solucionar el problema del pie, es decir, que si una persona demuestra haber ahorrado el 70% de éste en un plazo de tres años, el Estado aportará el monto restante.

Modificación a la Ley de Fraudes Bancarios y simplificaciones regulatorias

Con el fin de dinamizar el mercado de capitales local —sin aperturas en bolsa desde que Cencosud Shopping lo hizo en 2019— el proyecto pretende eliminar lo que denominan trabas tributarias y regulatorias.

Una de ellas consiste en modificar la exigencia de “culpa leve” para frenar los autofraudes bancarios, que generan cerca de US$300 millones al año en costos administrativos. También incrementa en un 35% los topes de cotización y bonificación estatal del régimen APV-A para alinearlos con la inflación y el reajuste salarial acumulado.

Para posicionar a Chile como centro financiero regional, elimina el IVA a la exportación de servicios financieros invertidos en el mercado local, el Impuesto de Timbres y Estampillas en créditos de financiamiento internacional y exime a inversionistas extranjeros de tramitar RUT para operar en renta fija y acciones. También autoriza a las AFP para llevar a cabo operaciones REPO y Reverse REPO lo que, según fuentes de Hacienda, “les permitirá a los administradores de fondos gestionar su liquidez de manera más eficiente”.

En el área de simplificación regulatoria, crea un registro reducido para ampliar el mercado de deuda privada a empresas medianas y reduce el quórum de 2/3 exigido para fusiones, divisiones y reformas estatutarias. La medida más importante del último pilar, por su parte, modifica el artículo 107 de la Ley de Renta, reemplazando la actual regla de presencia bursátil por un free float mínimo del 15% en manos de no controladores para acceder a un beneficio tributario de ingreso no renta.