Kast presenta medidas para paliar alza en el precio de las bencinas pero advierte que “escenario es muy incierto”

El mandatario defendió la decisión que terminó afectando a consumidores por estas alzas, pero reconoció que como Gobierno pensaban que “la guerra iba a durar poco”.

El presidente José Antonio Kast firmó un proyecto de ley que extiende los bonos que forman parte de la Ley 21.811, como parte de las medidas con las que buscan paliar el alza en el precio de las bencinas, y que benefician a transportistas y pescadores artesanales, además de fortalecer el FOGAPE.

“No han sido meses fáciles, y todos sabemos que, a partir de febrero, un evento muy alejado de nuestra tierra, nos golpeó en el lugar que más duele a nuestros ciudadanos, el combustible“, señaló el mandatario durante una ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda.

Durante su discurso, el Presidente defendió la decisión que tomaron como Gobierno de modificar los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), lo que terminó trasladando el alza en los precios a los consumidores.

“Las opciones que se planteaban para algunos era seguir endeudándonos. Cuando un país se endeuda, en algún minuto tiene que pagar lo que pidió prestado, Chile por años ha pedido prestado más de lo que puede pagar de vuelta. Había que tomar decisiones responsables, que fueron las que tomamos frente a la crisis energética más grave de los últimos 50 años”, explicó.

Kast reconoció que la decisión “fue muy dura para muchos compatriotas”, pero pensaban que “la guerra iba a durar poco, y nuestras expectativas eran que terminara rápidamente y que todo volviera a la normalidad. Lamentablemente no ha sido así, y el precio del combustible ha seguido subiendo, las refinerías se han ido destruyendo”.

Por lo mismo, continuó, “sabemos que el escenario internacional sigue siendo incierto, y no vamos a prometer lo que no dependa de nosotros. Sí podemos prometer que lo que depende de nosotros, la responsabilidad, el trabajo y la cercanía, siempre van a estar presentes”.

El proyecto firmado por Kast incluye como medidas para paliar el alza en el precio de las bencinas, la extensión de bonos dirigidos a taxistas, colectiveros, transportistas escolares y pescadores artesanales hasta el mes de diciembre. Cada uno de ellos recibirá un bono de $100.000 por mes.

Con respecto al Fogape, se inyectaran hasta $300 mil millones para capitalizaciones, y hasta 13,5 veces de apalancamiento. Esto equivale hasta $4,05 billones en garantías para créditos a empresas.

“Este beneficio se va a extender hasta el año 2028 y este fondo respalda a las pequeñas y medianas empresas cuando ellas no tienen las garantías suficientes para acudir al banco. Con esta capitalización podremos movilizar muchísimos recursos en créditos para capital de trabajo e inversión”, comentó el mandatario.