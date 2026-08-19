“Mini bencinazo”: combustibles se disparan y el diésel roza los $100 de alza por litro

Los automovilistas deberán enfrentar un nuevo golpe al bolsillo a partir de este jueves 20 de agosto, luego de que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmara una importante alza en los precios de los combustibles.

La gasolina de 93 y 97 octanos subirán $34,8 por litro, mientras que el diésel tendrá un salto mucho más pronunciado, de $97,4 por litro.

El incremento supera las estimaciones que había entregado previamente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien había anticipado un alza cercana a los $30 para las gasolinas y de “hasta $90″ para el diésel. De esta manera, el nuevo escenario vuelve a poner presión sobre el presupuesto de los conductores y el costo del transporte.

La situación resulta especialmente preocupante luego del fuerte aumento registrado a fines de marzo, conocido como el “bencinazo”, cuando las gasolinas acumularon un incremento cercano a $400 por litro y el diésel llegó a subir alrededor de $580. Con las nuevas variaciones, el panorama para quienes utilizan vehículos vuelve a complicarse.

No todos los combustibles tendrán incrementos. El kerosene (parafina) permanecerá sin cambios, mientras que el GLP de uso vehicular experimentará una disminución de $16,8 por litro. Las nuevas tarifas estarán vigentes durante las próximas tres semanas, hasta la publicación del siguiente informe de ENAP, programado para el miércoles 9 de septiembre.

El ministro Quiroz había explicado que la escalada internacional de los valores del petróleo está detrás de estas modificaciones, en medio de la continuidad del conflicto en Medio Oriente. “Los precios han subido afuera”, señaló durante el martes. Sin embargo, aseguró que el Gobierno buscará evitar que las variaciones se produzcan de manera abrupta,“hoy tenemos las finanzas más ordenadas que antes. Vamos a ir un poco más paulatino”.

Con esta nueva alza, los conductores enfrentarán un escenario particularmente complejo justo cuando comienza a acercarse septiembre y aumenta la movilidad por las Fiestas Patrias. El próximo ajuste será conocido en la antesala de esa fecha, por lo que el costo de trasladarse podría convertirse nuevamente en una preocupación para los hogares.