Peña continúa como presidente de Paraguay y confirmó que se defenderá del juicio político

“Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, expresó el mandatario en sus cuentas de redes sociales.

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El renunciado presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien permanece formalmente en el cargo este viernes luego de que no se alcanzó el quórum en el Senado de ese país para votar su dimisión, confirmó que se defenderá del juicio político.

De acuerdo con los reportes de la prensa que cubrió la actividad en el hemiciclo, los representantes del oficialista Partido Colorado abandonaron el lugar tras dos horas de intenso debate.

Ante esta situación, el presidente de la Cámara Alta, Basilio Núñez, se vio obligado a levantar la sesión y adelantó que convocará a los senadores hoy para continuar con el juicio político.

Para que prospere la destitución del presidente Santiago Peña en medio de la crisis desatada por el cierre de Ueno Bank, se necesita el acuerdo de 30 de los 45 integrantes del Senado de Paraguay.

Peña se defenderá del juicio político

En tanto, el presidente paraguayo aseguró que acudirá al Senado para ejercer oficialmente su derecho a defenderse en el juicio político iniciado en su contra, para lo cual acudirá este viernes a la Cámara Alta.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, expresó Peña en sus cuentas de redes sociales.

Además, aseveró que colaborará plenamente con la justicia para esclarecer las responsabilidades por el colapso del Ueno Bank.

En tanto, el vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, confirmó que el mandatario permanece en el país y se defenderá en el juicio político que avanza en su contra.

“Él está en el país, quiero reiterar esto hasta el cansancio, porque ha habido mucha información de que se fue a la Argentina, de que viajó a no sé dónde, que tomó un avión. No, el presidente de la República está en el país”, recalcó el portavoz.

Respecto del juicio político que están tramitando los senadores paraguayos, Guillermo Grance reiteró que Santiago Peña ejercerá su derecho a la defensa “y se va a presentar ante todos los paraguayos“.