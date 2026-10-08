Lo que subió de precio en septiembre e incidió en la variación del 0,4% del IPC

El acumulado en el año alcanza un 4,0% y en doce meses llega al 4,1%, según informó el INE.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0,4% durante septiembre, con lo que el acumulado en el año alcanza un 4,0% y en doce meses llega al 4,1%, de acuerdo con lo informado este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según el reporte del INE, si no se cuentan los alimentos ni la energía, el IPC mostró un incremento de solo un 0,1%.

En particular, durante septiembre la energía (combustibles y electricidad) aumentó un 1,9%, mientras que en el caso de los alimentos fue de un 0,6%, este último ítem marcado por las compras para la celebración de Fiestas Patrias.

Por el contrario, entre las bajas registradas el mes pasado resaltó la disminución en seguros y servicios financieros en un -5,9%.

La información proporcionada por el INE detalló que de las 13 divisiones que conforman la canasta, ocho aportaron incidencias positivas, cuatro tuvieron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Precisó a la vez que las divisiones con alzas distintas de alimentos y transporte contribuyeron en conjunto con 0,219pp.

Incidencia de combustibles y alimentos en el IPC

En transporte, siete de sus once clases subieron, y la principal correspondió a los combustibles para vehículos personales, con un alza de 3,7%, seguida de transporte de pasajeros por carretera (2,9%).

Entre los productos, la gasolina aumentó 2,7% mientras que el petróleo diésel saltó 10,2%. El transporte aéreo nacional, en tanto, registró un fuerte salto de 16,3%.

En el caso de la gasolina, el INE consignó que el producto “acumuló 20,8% al noveno mes del año“. El diésel, por su parte, registra un alza acumulada de 36,8% en 2026.

Además, el suministro de electricidad también subió, ya que anotó un incremento mensual de 1,6% y acumula 2,4% en el año, a la vez que la división de vivienda y servicios básicos subió 0,4%.

Respecto de los alimentos, en tanto, nueve de las 15 clases anotaron aumentos. La de mayor incidencia fue hortalizas, legumbres y tubérculos, que subió 4,1%, seguida de frutas y frutos secos, con un alza de 3,1%.

Entre las caídas, los seguros bajaron 7,7% en el mes y acumulan una disminución de 11,1% en el año, mientras que también cayeron restaurantes y alojamiento (-0,2%), bebidas alcohólicas y tabaco (-0,3%) y bienes y servicios diversos (-0,1%). Educación no registró variación.