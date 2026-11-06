“Una noticia que se está evaluando”: Kast evita ahondar en la renuncia del presidente Peña en Paraguay

“No me corresponde a mí determinar cuál es el camino que toma cada nación respecto de situaciones puntuales”, dijo el mandatario al culminar su gira por Europa.

OFICINA DEL PRESIDENTE.

El Presidente José Antonio Kast evitó realizar un análisis en profundidad sobre la renuncia del mandatario de Paraguay, Santiago Peña, y argumentó que se trata de “una noticia en desarrollo” y que todavía “se está evaluando”.

El jefe de Estado chileno se refirió al tema tras las consultas de la prensa tras culminar en Madrid su gira por Europa, ocasión en la que manifestó que le corresponde al pueblo paraguayo resolver la crisis que llevó a la dimisión del presidente de ese país.

“Cada país tiene sus realidades, sus situaciones“, sostuvo Kast respecto de la renuncia de Santiago Peña, que dejó su cargo en medio de un juicio político en su contra tras el escándalo financiero vinculado a Ueno Bank.

El Banco Central de Paraguay (BCP) detectó que el índice de solvencia de la entidad financiera había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido, por lo que decretó su intervención, lo que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas.

Kast dice que se está evaluando la renuncia de Peña

Al abordar lo ocurrido con Santiago Peña, José Antonio Kast dijo que “no me corresponde a mí determinar cuál es el camino que toma cada nación respecto de situaciones puntuales, como la que puede haber ocurrido en Paraguay”.

“Es una noticia de hace pocas horas que se está evaluando“, enfatizó al recalcar que se trata de hechos muy recientes.

Indicó, a la vez, que “había una situación que iba a ser llevada al Congreso, habíamos visto que se había cambiado a la directiva del Banco Central“.

“Esta es una noticia en desarrollo que tiene que ser determinada por el pueblo paraguayo“, reiteró el mandatario chileno antes de dar por cerrado el tema.

En julio pasado, el mandatario chileno visitó al país sudamericano y aseveró que “Paraguay es un ejemplo para toda la región. Ha sabido ir ordenando sus cuentas, como decimos nosotros, ordenando la casa”.