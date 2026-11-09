Nuevas coordenadas para liderar

La pregunta que realmente importa es qué podremos ofrecer mañana, y responderla exige liderar desde la confianza y no desde el control, creando las condiciones para que otros crezcan, se atrevan y construyan con nosotros lo que todavía no existe.

Durante buena parte de nuestras trayectorias aprendimos a liderar con un mapa relativamente estable. Sabíamos qué se esperaba de quien conducía una organización: tener respuestas, anticipar riesgos y asegurar resultados. Ese mapa sigue siendo útil, pero ya no alcanza. La inteligencia artificial, la velocidad de los cambios y un entorno más exigente nos obligan a revisar no solo qué decidimos, sino desde dónde lo hacemos.

Esa es la pregunta que hemos puesto al centro del Summit REDMAD 2026, Nuevas coordenadas para el liderazgo: pensamiento crítico, innovación y ética, que realizaremos el próximo 26 de noviembre. Mientras preparábamos el encuentro, conversamos con tres de sus expositores —Rachel Gabel-Shemueli, Juan Sebastián Montes y Leonardo Maldonado— y me llamó la atención que, viniendo de disciplinas tan distintas, describieran un mismo recorrido. Vale la pena detenerse en él, porque dice mucho del liderazgo que hoy se nos exige.

Ese recorrido comienza por dentro. Rachel Gabel-Shemueli, que aborda estos temas desde el neuroliderazgo, pone la atención en lo que ocurre en nuestra propia mente cuando lideramos bajo presión. A su juicio, la capacidad más necesaria en los próximos años será la autorregulación consciente: darnos cuenta de lo que nos pasa para responder con claridad, en lugar de reaccionar en automático. Es una idea sencilla de enunciar y difícil de practicar, sobre todo para quienes crecimos admirando a líderes que parecían tenerlo todo resuelto.

De ahí, el recorrido avanza hacia la forma en que decidimos. Juan Sebastián Montes advierte que vivir rodeados de información no nos hace necesariamente más sabios. Disponer de datos no es lo mismo que comprenderlos, y el pensamiento crítico consiste precisamente en poner a prueba nuestros argumentos, reconocer cuándo no sabemos lo suficiente y no aceptar la primera respuesta, venga de una máquina o de nuestro propio entorno. A eso suma una advertencia que comparto plenamente: lo más grave no es discrepar sobre un juicio ético, sino que deje de importarnos.

Y el recorrido termina en lo que somos capaces de construir. Para Leonardo Maldonado, obtener buenos resultados de manera recurrente ya no es la meta, sino el punto de partida. La pregunta que realmente importa es qué podremos ofrecer mañana, y responderla exige liderar desde la confianza y no desde el control, creando las condiciones para que otros crezcan, se atrevan y construyan con nosotros lo que todavía no existe.

Comprendernos, decidir con criterio y construir con otros. No es casual que estas tres ideas resuenen con el Modelo de Liderazgo REDMAD. Cuando lo desarrollamos en 2020, identificamos la horizontalidad, la confianza, la conciencia del entorno y la influencia como capacidades clave para los tiempos que venían. Hoy esos tiempos llegaron, y con una intensidad que pocos anticipamos.

Para quienes participamos en directorios y equipos ejecutivos, esto tiene consecuencias concretas. Nos pide revisar nuestras certezas antes de pedir a otros que cambien, abrir espacio a miradas que contradigan la nuestra y preguntarnos, frente a cada nueva posibilidad tecnológica, no solo si podemos hacerlo, sino si debemos hacerlo. Ninguna herramienta responderá esas preguntas por nosotros.

Montes plantea también que las mujeres deben estar al centro de las transformaciones de este siglo, y agrega que a veces no nos damos cuenta de los cambios mientras los vivimos. En REDMAD creemos que ya estamos ahí; el desafío es hacerlo visible.

No buscamos respuestas definitivas, sino nuevas coordenadas para orientarnos mejor. Y esas, como siempre, se construyen en conversación. Con ese espíritu llegaremos al Summit el 26 de noviembre.