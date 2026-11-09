“Fue muy violenta”: Mariana di Girolamo critica decisión de Kast de tratar el 11-S como “un día normal”

El más reciente filme en el que la actriz chilena participó está ambientado el 1973. En una entrevista ahondó en la historia de su familia durante ese periodo y la relación del actual Gobierno con la fecha.

En medio de la promoción de la película Wild Horse Nine, la actriz chilena Mariana di Girolamo criticó la decisión que el Presidente José Antonio Kast tomó sobre el 11 de septiembre. Este año, el primero de Kast en La Moneda y por primera vez desde la transición a la democracia, el Gobierno no realizó un acto oficial para conmemorar el golpe de Estado de 1973.

En una entrevista concedida al medio ScreenRant, di Girolamo fue consultada sobre cuánto influyó la historia de su familia con el golpe de Estado en su interpretación de Mónica en la película, que transcurre en 1973. “Todos estuvieron muy involucrados en esa época”, respondió la actriz, en alusión a su grupo familiar.

“Mis padres eran estudiantes en ese entonces. Mi abuela, Carmen, trabajaba en una organización de derechos humanos muy importante en aquella época, llamada la Vicaría de la Solidaridad. Allí ayudaban a las madres a encontrar a sus hijos y también trabajaban con abogados. La Iglesia tuvo un papel bastante importante en ese período”, detalló.

La actriz, quien interpreta a una estudiante en la película ambientada en Rapa Nui, precisó que si bien ella nació en 1990, el año del retorno a la democracia, creció escuchando “muchas historias de ese tiempo, historias terribles”.

“Este es el primer año desde el retorno de la democracia en que el Presidente decidió que el 11 de septiembre fuera un día normal. Creo que fue una decisión muy violenta“, añadió.

La intérprete también destacó que “ha sido muy interesante tener estas conversaciones para esta película, que también es muy entretenida y que creo que a la gente le va a encantar. Estoy muy entusiasmada de mostrar este trabajo en Chile”.