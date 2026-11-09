Las nuevas alzas en precios de bencinas y diésel que se proyectan para esta semana

Las proyecciones anticipan nuevos incrementos en los combustibles a partir de este jueves. El diésel acumularía un aumento cercano a los $500 por litro en un periodo de casi tres meses.

Los precios de los combustibles volverían a subir este jueves 12 de noviembre. De concretarse las proyecciones, las bencinas y el petróleo diésel registrarán su sexta alza consecutiva.

La estimación fue entregada por la plataforma de inversiones XTB, que señaló que los combustibles mantendrán su tendencia alcista durante esta semana, aunque las gasolinas mostrarían incrementos más moderados.

El diésel, en tanto, acumularía un aumento cercano a los $500 por litro en un periodo de casi tres meses.

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, explicó que las perspectivas todavía apuntan a nuevas variaciones al alza. Sin embargo, anticipó una menor presión sobre las gasolinas.

“Nuestro escenario sigue apuntando a una nueva alza, aunque con una presión bastante más moderada en las gasolinas”, señaló.

¿Cuánto subirán las bencinas y el diésel esta semana?

Los valores definitivos se conocerán este miércoles 11 de noviembre, cuando la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publique su informe semanal de precios.

Mientras tanto, las estimaciones de XTB proyectan las siguientes variaciones por litro: