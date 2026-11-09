Invertir para crecer, innovar para liderar

2027 será un año sin elecciones, una ventana poco frecuente para ejecutar con foco, pero lo que definirá si Chile crece de verdad es qué se construye con él.

Chile entra en un ciclo de inversión que no veíamos hace años. Así lo dejó en evidencia el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) de Icare, donde el Gobierno proyectó que la inversión crezca 8,1% en 2027, frente a un promedio de 1,7% en la última década. Además, el impuesto corporativo bajará gradualmente de 27% a 23% hasta 2029. Es una buena noticia, pero la pregunta relevante ya no es cuánto se invertirá, sino en qué.

Invertir es asignar capital e innovar es usarlo para crear algo que antes no existía, ya sea un producto, un modelo de negocio, una forma de trabajar. Parte importante de este ciclo irá a sostener y ampliar la capacidad existente, y eso es necesario, pero una empresa puede destinar millones a más de lo mismo y salir del ciclo con la misma estructura de costos, los mismos clientes y la misma vulnerabilidad.

La brecha se ve en investigación y desarrollo. Chile destinó 0,41% del PIB a I+D en 2023, frente a cerca de 2,7% del promedio OCDE. Existe un incentivo tributario vigente hasta 2035 y 2025 fue su segundo mejor año, pero cuando se extendió, Corfo informó que sólo 8,5% de las casi tres mil empresas que hacen I+D lo utilizaba.

Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Si se usa solo para hacer más rápido y más barato lo que ya se hacía, la eficiencia se copia y la ventaja se diluye. Genera valor duradero cuando permite rediseñar el trabajo y atender a quienes hoy quedan fuera. Y eso importa para el empleo, una de las grandes deudas del país, la inversión que solo abarata abre menos espacio para roles nuevos que la que crea capacidades nuevas.

Antes de aprobar un proyecto, los directorios deberían hacerse tres preguntas. Qué parte nos permitirá vender algo que hoy no vendemos. Cuánto del presupuesto está reservado para experimentar, asumiendo que no todo funcionará. Y si estamos rediseñando el trabajo o solo abaratándolo.

2027 será un año sin elecciones, una ventana poco frecuente para ejecutar con foco, pero lo que definirá si Chile crece de verdad es qué se construye con él. El camino es crear nuevos negocios y que el tiempo de invertir sea, ante todo, el tiempo de innovar.