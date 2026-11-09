Lluvia en regiones del norte y centro, y calor en el sur: así estará el tiempo esta semana

La Dirección Meteorológica de Chile anticipa una semana marcada por condiciones variables. Mientras algunas regiones recibirán precipitaciones, otras tendrán temperaturas de hasta 31°C y fuertes ráfagas de viento en el extremo austral.

El tiempo presentará importantes variaciones durante los próximos días en Chile. Distintos fenómenos meteorológicos favorecerán la presencia de lluvias y chubascos en varias regiones, especialmente en el centro y norte del país.

Según las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), una baja segregada y otros sistemas mantendrán la inestabilidad en determinados sectores. Sin embargo, algunas zonas tendrán jornadas más despejadas y un aumento de las temperaturas.

¿Qué regiones del norte tendrán lluvias?

En el norte del país, la actividad convectiva afectará principalmente al altiplano y la cordillera de Arica y Parinacota. La DMC pronostica nubosidad variable y chubascos entre este lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre. Estas condiciones estarán asociadas a la influencia de la alta de Bolivia.

En tanto, la costa de Tarapacá y Atacama registrará abundante nubosidad y episodios de llovizna a partir del martes. Coquimbo también tendrá precipitaciones durante los primeros días de la semana.

Lluvias regresan a la zona central

El panorama también contempla precipitaciones para sectores de la zona central. La Dirección Meteorológica advirtió sobre la llegada de un núcleo frío en altura, fenómeno que favorecerá la ocurrencia de chubascos.

El pronóstico considera precipitaciones en los valles, la precordillera y la cordillera de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Específicamente, así estará el tiempo en Santiago durante la semana:

Tiempo en Santiago, Meteochile.

Respecto de las condiciones en la costa, el organismo anticipó que predominará la nubosidad, acompañada de lloviznas. Para el resto de la semana se esperan períodos con mayor y menor cobertura de nubes.

Una situación diferente enfrentarán las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. En estos territorios, la nubosidad se concentrará principalmente durante el lunes. Posteriormente, las temperaturas podrían alcanzar entre 27°C y 31°C hasta el viernes.

El calor marcará los próximos días en el sur

Más al sur, las temperaturas también experimentarán un aumento. La Araucanía y Los Ríos podrían registrar máximas de entre 25°C y 27°C.

En Los Lagos, en tanto, los termómetros llegarían a los 22°C, de acuerdo con las estimaciones de Meteorología.

Estas condiciones contrastarán con el escenario previsto para otras zonas del país, donde las precipitaciones y los fuertes vientos seguirán presentes.

Magallanes enfrentará vientos de hasta 100 km/h

En la región de Aysén se esperan precipitaciones débiles entre el martes y el jueves. Sin embargo, las condiciones más intensas se concentrarán en Magallanes.

La zona austral continuará bajo la influencia de un sistema frontal, que provocará un temporal con vientos sostenidos de entre 80 y 100 km/h.