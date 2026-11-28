El anuncio de que Castro dejará la jefatura del comité de senadores, aún sin concretarse, cierra un semestre en que el PS pasó de ser llamado a conducir la oposición a quedar enfrentado con el PPD . Con la elección interna fijada para el próximo abril y Álvaro Elizalde de fondo, el partido reflexiona sobre el momento que se atraviesa y la renovación.

“No vamos por un camino que nos permita ser el equipo conductor de la oposición, como lo veníamos haciendo durante los primeros meses del Gobierno del presidente Kast”. La advertencia es del senador Fidel Espinoza (PS), uno de los dos parlamentarios cuyos permisos constitucionales retiró el jefe del comité, Juan Luis Castro, en plena votación del Presupuesto, situación que desató una crisis en el comité de senadores del Socialismo Democrático.

El denominado caso firmas derivó en el anuncio, todavía no formalizado, de que Castro dejará la jefatura de la bancada, y reabrió una pregunta que el PS arrastra desde julio: si puede ser el eje que ordene a la oposición o si sus propias pugnas se lo impiden.

El episodio que agitó las aguas en el socialismo se remonta al martes 17 de noviembre. Mientras el Senado votaba el Presupuesto 2027, Castro gestionó el retiro de los permisos de Espinoza y de Ximena Órdenes (IND-PPD), quienes acompañaban al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

La maniobra buscaba elevar el número de votos necesarios para aprobar el artículo de endeudamiento. Los permisos fueron reingresados al día siguiente y el Senado repuso la norma por 31 votos contra 10, con el voto en contra del PS. Sin embargo, las alertas se encendieron cuando Órdenes envió una carta en que aseguraba que el retiro se hizo sin su consentimiento lo que derivó en una querella presentada por Fundación Fuerza Ciudadana.

Espinoza, en conversación con EL DÍNAMO, afirma que lo ocurrido fue “un error político-administrativo” que escaló por “una sobrerreacción de nuestros aliados estratégicos del PPD, que, desde mi punto de vista, pretendieron sacar una mezquina ventaja política con este episodio”.

Pero el senador no esquiva el costo para su partido: “Esto termina convirtiéndose en una crisis política para nuestro sector, cuando más necesitamos la unidad de la oposición”, dice.

Y sobre el rol que el PS venía cumpliendo, acota que el PS “lo hizo de muy buena forma durante los primeros cuatro o cinco meses del Gobierno actual, pero claramente eso se desdibuja por completo cuando ocurren situaciones de este tipo”.

El guion que se extravió

Ese rol de conducción fue, precisamente, lo que se le pidió al PS al pasar del gobierno de Boric a la oposición. El expresidente del partido Osvaldo Andrade planteó que “la oposición necesita un primus inter pares que conduzca al sector”, lo que fue secundado por el senador Francisco Huenchumilla (DC) quien identificó al PS como el partido llamado a cumplir ese rol.

Esos llamados llegaron cuando el PS ya estaba en plena tormenta. A comienzos de julio, la senadora Daniella Cicardini acusó en un video a la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, y a Castro de negociar con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la invariabilidad tributaria sin informar a las bancadas.

La mayoría de los senadores socialistas respaldó a la presidenta, pero el PS terminó desistiendo de esa negociación y recurrió al Tribunal Constitucional.

El episodio dejó heridas. Castro dijo entonces a EL DÍNAMO que “el protagonismo excesivo de algunos ha hecho que las formas obnubilen el fondo”, reconociendo una afectación en la interna del partido.

Andrade, en conversación con este medio, asegura que este tipo de episodios —que se repite en el contexto del caso Firmas— no son más que una “escaramuza” política a la que no le asigna relevancia..

Aun así, admite el daño: “Cuando uno intenta construir una idea de que puede ser un factor de conducción, que muestre este tipo de fisuras internas y de mal manejo de una situación contradice ese propósito”.

En esa línea, el expresidente del PS en dos ocasiones apunta al vacío de conducción en la oposición y que el socialismo no está logrando llenar.

“La oposición pareciera que no quiere volver a ser mayoría y no quiere volver a ser gobierno. Está ensimismada en defender su nicho, y eso no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Y el problema dónde está? Es que cuando se producen esos vacíos, cuando hay un gobierno pésimo y una oposición que no lo hace bien, se genera un vacío. Y ese vacío alguien lo ocupa. En política no hay vacíos eternos: siempre habrá alguien dispuesto a ocupar un vacío político. Entonces, estamos facilitando la tarea para que ese vacío lo llenen otros. Y no es un error político, es una irresponsabilidad con la gente”, dice Andrade.

Un dirigente socialista consultado por EL DÍNAMO, que pidió reserva de su nombre, lo explica por el cambio de lugar del partido: el PS pasó de ser visto como el que ordenaba al gobierno anterior a estar permanentemente en el ojo del huracán.

A su juicio, no se trata de una radicalización, sino de una reacción natural de la militancia ante la forma en que el Gobierno ha gestionado su agenda. Y el problema de fondo, dice, excede al PS: la oposición es minoría y el Ejecutivo ha logrado reunir votos caso a caso.

La interna y Elizalde

El reacomodo del PS, a estas alturas imprescindible, tendrá su prueba el 25 de abril de 2027, cuando el PS elija la directiva que sucederá a Vodanovic. En agosto, EL DÍNAMO informó que el regreso del exministro del Interior Álvaro Elizalde a la contingencia ya movía fichas en Grandes Alamedas, el Tercerismo y la Nueva Izquierda, pese a que él negó estar disponible.

Fuentes del partido aseguran que Elizalde definiría en verano de 2027 si compite, y diversas fuentes le atribuían el respaldo de esos tres sectores, incluido el de Cicardini y Manouchehri.

En la interna lo sitúan como el favorito y el único capaz de hacerse cargo del presente socialista. Y no sólo en vistas a la conducción del partido que aspira ser protagonista en la oposición a Kast, sino también en la ideación de las listas para las próximas elecciones municipales y regionales.

Andrade, sin embargo, cree que la respuesta no pasa por quién gane. “Esto no lo resuelve la interna. Esto no es un problema de mayoría y minoría”, dice, y apuesta por la conferencia de programa que el partido realizó este año para definir “qué es ser socialista en el siglo XXI”.

Su diagnóstico final cabe en una línea: “El tema básico es el propósito común. Tal vez eso es lo que nos está faltando”.