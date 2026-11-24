Los consumidores justificaron la reducción de su presupuesto navideño por la inflación, el desempleo y el alto nivel de endeudamiento.

Los chilenos eligieron celebrar la Navidad este 2026 en la misma proporción que en años anteriores. Sin embargo, lo harán con un presupuesto un poco más ajustado, según reveló un reciente informe de la Cámara Nacional del Comercio.

El sondeo, que tuvo tuvo una muestra de 692 personas distribuidas en Santiago y en regiones, dio cuenta de que la intención de compras navideñas alcanzó un 87% este año, un punto menos que el 2025.

Quienes se restarán de las celebraciones —un 13% de los encuestados— esgrimen como motivos la difícil situación económica o el desempleo (64%), la inflación (13%), la falta de costumbre de hacer regalos de Navidad (7%) o simplemente, que no festejan esta fecha (7%).

En la vereda contraria, un 43% afirmó que gastará menos en regalos que el año pasado y un 41% que reducirá la cantidad. Este segmento alude a la inflación como el principal motivo para restringir sus compras (31%), seguido por el desempleo (26%), un alto nivel de endeudamiento (22%), una peor situación económica familiar (20%) e incertidumbre sobre el panorama del país (19%).

El monto destinado a la cena navideña también experimentará una leve disminución. Entre el 61% que realizará este gasto, pretenden destinar $39.175, $1585 menos que el año pasado.

Cuánto gastará cada persona en Navidad

El segmento etario que destinará menos presupuesto a Navidad son los jóvenes de entre 18 a 30 años. Un 56% de ellos espera gastar menos que la celebración del año anterior. En contraste, solo el 32% de quienes tienen entre 31 y 45 años reducirá sus gastos.

El presupuesto promedio para estas celebraciones será de $117.300, vale decir, $6.700 menos que el 2025. Un 58,6% gastará hasta $100 mil en regalos, un 20% menos de $50 mil y un 19,7% pretende destinar entre $50 mil y $75 mil. En contraste, un 6,3% proyecta compras de más de $300 mil.

La cantidad de obsequios casi no experimentó variaciones. Si en 2025 la cantidad era de 7, este año será de 6,9. Aunque, la CNC estima que cada encuestado pretende optar por regalos de precio más bajo, de $17 mil por unidad.