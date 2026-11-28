Más que recordar una estadística, debemos asumir un compromiso. La verdadera medida del progreso médico no es solo lo que la ciencia descubre, sino cuántas personas acceden a sus beneficios. En el cáncer de pulmón, el tiempo, la equidad y la dignidad también son parte del tratamiento. Y Chile no puede seguir llegando tarde.

Hay enfermedades que movilizan a la sociedad, generan conciencia y ocupan un lugar prioritario en nuestra agenda sanitaria. Otras, pese a su enorme impacto, permanecen en un segundo plano. El cáncer de pulmón es una de ellas. Según Globocan 2022, esta enfermedad provocó más de 1,8 millones de muertes en el mundo y cerca de cuatro mil en Chile, situándose como la principal causa de mortalidad oncológica. Noviembre, mes de concientización sobre el cáncer de pulmón, nos invita a preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para cambiar esta realidad

El perfil de los pacientes con cáncer de pulmón está cambiando. Durante décadas asociamos esta enfermedad casi exclusivamente al tabaquismo, pero hoy sabemos que también afecta a personas que nunca han fumado, incluidas mujeres y personas más jóvenes. Si bien el tabaco continúa siendo su principal factor de riesgo, nuestra comprensión de la enfermedad ha evolucionado y nuestra respuesta sanitaria debe hacerlo también. Necesitamos derribar los prejuicios que aún rodean este diagnóstico: nadie merece ser juzgado por enfermar ni discriminado en sus oportunidades de tratamiento.

La medicina ha avanzado significativamente. Los diagnósticos moleculares, la inmunoterapia y los tratamientos dirigidos han transformado las posibilidades terapéuticas y el pronóstico de determinados pacientes. Sin embargo, Chile no ha logrado incorporar nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas con la amplitud, oportunidad y velocidad que los avances científicos y las necesidades de las personas demandan. Aunque se han dado pasos importantes, persiste una brecha entre las posibilidades que ofrece la medicina moderna y aquellas a las que efectivamente pueden acceder nuestros pacientes.

Esta realidad se vuelve aún más preocupante cuando el diagnóstico llega tarde. Contar con garantías explícitas en salud constituye un avance fundamental, pero no basta si las dificultades para acceder a exámenes, especialistas y tratamientos oportunos terminan condicionando las posibilidades de recuperación. Para quien enfrenta un cáncer, cada espera importa y puede significar una oportunidad terapéutica perdida.

No podemos normalizar que el acceso a la innovación dependa del lugar donde una persona vive, de su previsión o de su capacidad de pago. Necesitamos fortalecer la atención primaria, impulsar la detección precoz, articular las redes oncológicas, ampliar el acceso a estudios moleculares e incorporar nuevas tecnologías y tratamientos basados en evidencia científica, mediante mecanismos de financiamiento oportunos, transparentes y sostenibles.

También debemos avanzar hacia una atención integral que acompañe a los pacientes y sus familias durante todo el proceso. Una persona que enfrenta un cáncer no debería tener que convertirse en la coordinadora de su propia enfermedad ni destinar sus energías a superar las barreras del sistema de salud. Tratar una enfermedad también significa cuidar a quien la enfrenta.

Desde la academia tenemos la responsabilidad de contribuir a este desafío, formando profesionales, promoviendo la investigación e impulsando políticas públicas que respondan tanto a la evidencia científica como a las necesidades reales de las personas.

Como reflexión final y a modo de invitación: más que recordar una estadística, debemos asumir un compromiso. La verdadera medida del progreso médico no es solo lo que la ciencia descubre, sino cuántas personas acceden a sus beneficios. En el cáncer de pulmón, el tiempo, la equidad y la dignidad también son parte del tratamiento. Y Chile no puede seguir llegando tarde.