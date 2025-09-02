PYME ícono de la permisología esquiva quiebra y suma nuevo socio para reapertura

Los Tatas del Pan había anunciado su cierre, pero de la mano de un nuevo socio seguirá operando.

No solo las grandes empresas se han visto afectadas por la permisología, trámites que muchas veces ahogan a las compañías e implican demoras excesivas que ponen en riesgo su continuidad, como ocurrió con una pyme en particular.

En Vitacura, un caso emblemático fue el de Los Tatas del Pan, una conocida panadería de la zona oriente que, al no lograr destrabar problemas con la patente comercial, anunció su cierre y se viralizó entre vecinos y autoridades convirtiéndose en un ícono de las demoras de los municipios.

Sin embargo, gracias al apoyo legal de la Multigremial y la incorporación de un nuevo socio, el local de barrio —muy popular entre los vecinos de la comuna— continuará sus operaciones y evitará la quiebra. El recambio implicó la salida de uno de sus socios, Ángel Gajardo, y el ingreso de un nuevo inversionista.

Apoyo gremial

La Multigremial Nacional acompañará a la pyme en la obtención de sus permisos definitivos. “Lo que vivieron Los Tatas del Pan es la radiografía de miles de pymes en Chile: trámites eternos que se convierten en un obstáculo para crecer o incluso para sobrevivir“, dijo Juan Pablo Swett.

“Con la Ley Los Tatas queremos que nunca más un emprendimiento esté al borde del cierre por culpa de la burocracia municipal. Es hora de que los municipios estén al servicio de las pymes y no al revés”, afirmó el presidente de la Multigremial Nacional.

A raíz de este caso, el gremio impulsa —junto a los senadores Ximena Rincón, Fidel Espinoza y Matías Walker— el proyecto de ley denominado Ley Los Tatas, que busca erradicar la excesiva permisología en las Direcciones de Obras Municipales (DOM) para aquellos que tienen una pyme.