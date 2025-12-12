Banco de Chile entrega premio Mujeres que Inspiran 2025 a 30 emprendedoras, líderes sociales y deportistas

Las ganadoras de esta edición provienen de 16 comunas de seis regiones del país: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

Cada una de ellas participó en un programa integral para potenciar sus iniciativas, que contempló talleres, capacitaciones y el acompañamiento permanente de mentores voluntarios de Banco de Chile, además de recibir un aporte económico de millones para impulsar sus diversas iniciativas. CEDIDA.

Fue una jornada inspiradora para 30 mujeres que llegaron desde diferentes lugares del país, con historias, experiencias y edades igual de diversas. Más allá de sus diferencias, comparten algo esencial: con su trabajo inspiran, transforman vidas y dejan una marca profunda en quienes las rodean.

Después de 7 meses de trabajo y acompañamiento personalizado y mentorías a cargo de voluntarios de Banco de Chile, el programa Mujeres que Inspiran 2025 de la entidad financiera cerró su quinta versión. Durante este período cada una de las ganadoras participó de manera gratuita en un completo programa que les proporcionó herramientas para fortalecer su marca personal y mejorar sus proyectos, impartido por la academia de habilidades sociales Inspiratoria.

Las galardonadas de este año están dejando huella en distintas disciplinas del país, como salud y medicina, deportes, educación, inclusión y diversidad, tecnología e innovación, desarrollo económico, arte y cultura, ciencia e investigación, liderazgo comunitario y sostenibilidad, entre otros ejes de acción.

“Parte de mi trabajo es social e impacta a otros, mi corazón se mueve y mis pies igual, y lo que ha hecho Banco de Chile con entregarme este premio fue una motivación tremenda, así que súper agradecida porque esto nos impulsa a un 2026 de más oportunidades y de más sueños para seguir impactando vidas”, comentó Johana Fe

ández, fundadora y directora del Desafío Runway Fashion Design.



Mujeres que Inspiran cerró su convocatoria 2025 con un récord de 1.503 postulaciones. Las galardonadas en esta edición provienen de 16 comunas de seis regiones del país: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. Sus iniciativas están en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, a los que adhiere Banco de Chile.

En la emotiva ceremonia llevada a cabo en el Estadio de Banco de Chile, las galardonas se conocieron en persona, estrecharon lazos y compartieron con sus mentores y profesores. En la actividad se exhibió un reportaje que a través de los testimonios de tres galardonadas ejemplifica las historias de esfuerzo detrás de cada una de las 30 ganadoras de este año.

“La verdad que ha sido un antes y un después desde Mujeres que Inspiran. Lo agradezco profundamente, porque detrás de mí no estoy sola. En la medida que una de las mujeres de nuestra organización florece, nuestros niños también florecen”, dijo Susana Unzaga, quien hace 20 años vive con VIH y es parte de la Agrupación Mujeres con Energía Positiva.



El jurado de esta versión estuvo integrado por Gabriela Gurovich, gerente general de Banchile Administradora General de Fondos (Banchile AGF), de la Corporación Banco de Chile; Rodrigo Swinburn, gerente de Desarrollo de Negocios Personas, y Marcelo Villagra, gerente de Operaciones, ambos de Banco de Chile.

Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile, señaló que “hace 7 meses, ya por quinto año consecutivo, dimos comienzo a este increíble proyecto, donde 30 mujeres mostraron ser la inspiración de sus familias y de sus comunidades. En ese momento tuvimos la oportunidad de reconocerlas y hoy estamos acá para mira

os cara a cara, conoce

os y poder celebrar en conjunto el cierre anual de un gran proyecto y reconocerlas como se merecen. Asimismo, aprovecho este momento para agradecer a cada uno de los mentores voluntarios que las acompañaron en sus sesiones para que pudieran seguir creciendo, y también a Inspiratoria por sus capacitaciones y seguimiento”.



La actividad de cierre de Mujeres que Inspiran 2025 contó también con la presencia de las dos ganadoras de la categoría Mujeres que Inspiran del 9º Concurso Nacional Desafío Emprendedor: Javiera Solís, de Ubivet, y Paulina Ruiz, de Alara. Junto a ellas estuvo Beatriz Palma, de My Nipp, quien obtuvo el reconocimiento Mujer Innovadora Banco de Chile 2025 en el marco Premio Nacional de Innovación Avonni.

Ganadoras Premio Mujeres que Inspiran 2025 de Banco de Chile:

1.- Teresa Herrera Pérez, La Serena, Región de Coquimbo.

2.- Elisa Torres Durney, Villa Alemana, Región de Valparaíso.

3.- Paula Cheuque Castro, Valparaíso, Región de Valparaíso.

4.- Susana Jacqueline Unzaga Orellana, Valparaíso, Región de Valparaíso.

5.- María Elisabeth Guesalaga Cáceres, Colina, Región Metropolitana.

6.- Eva Rocío Gómez Bracamonte, Las Condes, Región Metropolitana.

7.- Francisca Álvarez Del Canto, Las Condes, Región Metropolitana.

8.- Madeleine Valderrama Martínez, Las Condes, Región Metropolitana.

9.- Martina Siebert Cepeda, Las Condes, Región Metropolitana.

10.- Waleska Ide Romero, Las Condes, Región Metropolitana.

11.- Patricia Galilea Aranda, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

12.- Daniela Quiñones Cortés, Maipú, Región Metropolitana.

13.- Francisca Neiman Leal, Ñuñoa, Región Metropolitana.

14.- Johanna Reyes Galvez, Ñuñoa, Región Metropolitana.

15.- Paula Giacosa Bonzi, Ñuñoa, Región Metropolitana.

16.- Gabriela Castillo Anabalón, Providencia, Región Metropolitana.

17.- Lilian Denham Martini, Providencia, Región Metropolitana.

18.- Natalia Pérez García, Providencia, Región Metropolitana.

19.- Claudia Martínez Ramos, Puente Alto, Región Metropolitana.

20.- Karol Ramírez Parada, Puente Alto, Región Metropolitana.

21.- Matilde Gaete Tapia, Quilicura, Región Metropolitana.

22.- Mónica Flores Estay, San Bernardo, Región Metropolitana.

23.- Cecilia Rodríguez Blin, Vitacura, Región Metropolitana.

24.- María Ignacia Moreno Guzmán, Vitacura, Región Metropolitana.

25.- María Soledad Alarcón Valencia, Vitacura, Región Metropolitana.

26.- Solana Terrazas Martins, Vitacura, Región Metropolitana.

27.- Johana Cristina Fernández Ormeño, Concepción, Región del Biobío.

28.- Melissa Muñoz Flández, Concepción, Región del Biobío.

29.- Ana Luisa Paillamil Antiqueo, Nueva Imperial, Región de La Araucanía.

30.- Valentina Alliende Basterrica, Puerto Varas, Región de Los Lagos.