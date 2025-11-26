Banco de Chile lanza campaña de recaudación para Teletón 2025 con una verdadera fiesta en pleno Paseo Ahumada

En un escenario montado en el frontis de la Casa Matriz de la entidad financiera, el cantante tropical Jordan hizo bailar a miles de asistentes. Además, Alan García, niño embajador de este año, se presentó junto al taller de danza de Teletón.

Por sexta Teletón consecutiva, Banco de Chile invitó a todos los bancos del país a sumarse a la recaudación digital. CEDIDA.

Esperanza, baile, alegría y música, son quizás los mejores conceptos para resumir lo vivido en el frontis de la emblemática Casa Matriz de Banco de Chile, ubicada en pleno Paseo Ahumada. La entidad financiera lanzó oficialmente la campaña de recaudación para la Teletón de este año, cruzada solidaria que se realizará este viernes 28 y sábado 29 de noviembre bajo el lema “Tu corazón es el corazón de la Teletón”.

“¡Y qué pasó!” fue cantada a coro por miles de asistentes al evento que paralizó el frenético ritmo del centro de Santiago. El cantante tropical Jordan interpretó varios de sus éxitos y motivó a todos a participar en esta Teletón, la número 36 en los 47 años de vida de esta institución clave en la construcción de un país más inclusivo.

Otro de los protagonistas de la jornada, que contó con la animación de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, fue Alan García, el niño embajador de este año. Tiene 12 años, es amante de la música, fanático de Colo-Colo y de los videojuegos, conmovió a los asistentes con su historia de superación y con su destreza y talento al bailar junto al taller de danza de Teletón.

“El baile es lo que me hace feliz, y ahí puedo expresar todo lo que siento. En la Teletón encontré amigos que comparten este mismo gusto. Quiero agradecer el cariño y motivar a todos a colaborar con Teletón este fin de semana, todos los aportes sirven”, dijo Alan García tras su presentación.



CEDIDA.

El evento tuvo como finalidad informar respecto de los detalles de la campaña de recaudación de Banco de Chile para esta Teletón. Bajo el lema “La Teletón es capaz de levantar la Esperanza de todo un país”, la entidad financiera pondrá una vez más a disposición de la cruzada solidaria todas sus plataformas —presenciales y digitales— y el compromiso, entrega y energía de más de 7 mil voluntarios.

Banco de Chile contará este año con cerca de 3.000 puntos, desde Arica a Puerto Williams, para realizar donaciones presenciales, entre sucursales, cajas auxiliares, cajas buzón, cajeros automáticos y Voluntarios Móviles, duplas de colaboradores que recorrerán puntos de alto flujo llevando consigo un POS (máquina para el pago con tarjetas) y un cartel con un Código QR Banco de Chile, para facilitar las donaciones digitales de quienes transitan por estos lugares. Los Voluntarios Móviles no recibirán aportes en efectivo, pero tendrán la información de las sucursales más cercanas para hacerlo.

La actividad fue encabezada por Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile; el animador Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, y María José Zaldivar, directora general de la fundación, entre otras autoridades e invitados.

“Estamos muy contentos de haber realizado nuevamente esta actividad en el frontis de nuestra Casa Matriz y ver una vez más el cariño y respeto que siente la ciudadanía por esta noble iniciativa. Tras meses de arduo trabajo colaborativo, en Banco de Chile estamos listos y nuestros miles de ‘Teletoneros’ ya tienen puesta su camiseta de la solidaridad. Si bien estarán todos nuestros canales digitales dispuestos, invito a las personas y familias a ir a donar a las sucursales y vivir la magia de esta cruzada que le hace tan bien al país”, comentó Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile.



“En estos 47 años, el aliado histórico que ha tenido esta cruzada ha sido el Banco de Chile, que, con mucha generosidad, ha abierto el camino para que todos los bancos puedan sumarse también a través de los canales digitales. Quiero agradecer muy especialmente a las trabajadoras y los trabajadores del Banco de Chile, que sienten esta campaña como propia, y a sus ejecutivos, porque gracias a ese compromiso confiamos en que, juntos, volveremos a cumplir la meta”, señaló el cofundador y líder histórico de la cruzada, Mario Kreutzberger.



Para motivar, especialmente a los niños, a ser parte de esta verdadera fiesta de la solidaridad, un gran número de sucursales tendrá activaciones y espectáculos en vivo, tanto en la Región Metropolitana como en el resto del país. Así, por ejemplo, una oficina estará inspirada en la Selección Chilena de Rugby, Los Cóndores (que desde 2022 cuenta con el apoyo de Banco de Chile), y otra tendrá un rincón gamer, para participar del desafío de este año en el popular video juego Fortnite. Antes de ir a donar, se recomienda revisar en www.bancochile.cl las oficinas que estarán abiertas y sus horarios de atención.

CEDIDA.

Este año Banco de Chile tendrá nuevamente cajas auxiliares en estaciones de alto tránsito en la red de Metro de Santiago. También contará con Voluntarios Móviles en el Aeropuerto Internacional de Santiago, en la red de Mall Plaza y en otros centros comerciales, como Costanera Center, Portal La Reina, Portal La Dehesa y Mall Marina Arauco, entre otros.