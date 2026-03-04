En 2026, el programa apoyará a 765 personas con maquinarias y herramientas digitales para mejorar sus negocios.

Según el último Censo, el 31,6% de la fuerza laboral en Chile, aproximadamente 2,9 millones de trabajadores, tiene 50 años o más, lo que representa un segmento importante del emprendimiento formal e informal del país. Este cambio demográfico genera nuevos desafíos y oportunidades para apoyar a quienes desean fortalecer sus negocios.

En este contexto, Fundación Luksic y Caja Los Andes se unieron para lanzar la segunda edición del programa Impulso Senior, dirigido a emprendedores mayores de 50 años. Este 2026, el programa ampliará su cobertura, beneficiando a 765 personas, quienes recibirán maquinarias semi industriales y herramientas de digitalización para profesionalizar sus procesos productivos.

Cómo acceder al programa que impulsa tu emprendimiento después de los 50 años

Impulso Senior está destinado a emprendedores con negocios formalizados ante el SII, ya sea como persona natural o jurídica, con ventas mensuales superiores a $100.000.

Entre los requisitos ser incluye ser chileno o extranjero con residencia definitiva, ser dueño o socio mayoritario del negocio, y registrarse en la plataforma La Brújula del Emprendedor de Fundación Luksic.

El programa busca ayudar a emprendedores con experiencia a fortalecer o reinventar sus negocios, superando barreras de acceso a capital productivo que limitan su crecimiento.

Cristián Schalper, director de Emprendimiento de Fundación Luksic, destacó que “confiamos en el talento de los emprendedores mayores de 50 años, que siguen llenos de energía y pasión. Queremos que piensen en grande y hagan crecer sus negocios.”

Por su parte, Paulina Las Heras, gerenta comercial de Caja Los Andes, señaló que “los 50 marcan el inicio de una nueva etapa de productividad. Esta alianza nos permite transformar el acompañamiento en apoyo concreto para fortalecer negocios de personas con experiencia.”

Un ejemplo de éxito es Ulises Rojas, emprendedor de 60 años de Quilicura, quien ganó la primera edición del programa en 2025. Con más de 40 años como tallador, recibió una sierra de banco industrial, lo que le permitió profesionalizar su trabajo en carpintería y ampliar su comunidad de seguidores en Instagram (@caminosdelroble). “Vieron en mí un futuro. Apoyar a emprendedores mayores es muy valioso, nos permite seguir creando y darle nuevo valor a nuestra experiencia”, dijo.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el lunes 16 de marzo, a través de los formularios disponibles en fundacionluksic.cl y cajalosandes.cl, y en las redes sociales de ambas instituciones, donde se publicará información útil para postular.