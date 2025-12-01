PYMES chilenas dan salto tecnológico y masifican uso de IA en Recursos Humanos

Además, 64% proyecta aumentar su inversión en IA dentro de los próximos 12 meses. Los sectores industrial y de la construcción son los más interesados en incorporarla.

La digitalización avanza con fuerza en las pequeñas y medianas empresas chilenas. Un estudio de Deel, realizado junto a Criteria, reveló que cuatro de cada cinco PYMES ya utilizan Inteligencia Artificial en procesos de Recursos Humanos, y que ocho de cada diez trabajan con algún tipo de software para gestionar personas.

La investigación –que encuestó a 300 tomadores de decisiones– confirma que las empresas están acelerando la adopción tecnológica para ganar eficiencia y enfocarse en el crecimiento del negocio. Hoy, el 57% utiliza plataformas externas, especialmente para control de asistencia, gestión de nómina y cumplimiento legal.

Eficiencia operativa

Entre los beneficios percibidos destacan mayor eficiencia operativa, mejor acceso a información para la toma de decisiones, reducción de costos administrativos y mejoras en la comunicación interna.

La expectativa por profundizar la digitalización es aún mayor: un 92% de las PyMEs planea incorporar IA en RR.HH. en el corto plazo. Las principales áreas donde quieren implementarla son:

Control de horarios (29%)

Capacitación y desarrollo (27%)

Selección de personal (22%)

Además, un 64% proyecta aumentar su inversión en IA dentro de los próximos 12 meses. Los sectores industrial y de la construcción son los más interesados en incorporar software con IA (61%).

En las compañías con modelos híbridos o remotos se observa un mayor interés por desarrollar soluciones internas (42%).

Las principales barreras entre quienes aún no digitalizan sus procesos son: costos de implementación (41%), considerar que su tamaño no lo justifica (29%) y falta de información (26%).

El estudio también muestra una relación directa entre expansión internacional y digitalización: las PyMEs que contratan talento fuera de Chile son las que más utilizan software de RR.HH. y las más abiertas a la IA.

Sudamérica concentra el 67% de las contrataciones internacionales, con Argentina como principal origen, seguida por Venezuela y Perú. Más atrás aparecen Norteamérica y el Caribe (27%), Europa (21%), Asia y Oceanía (11%) y África (3%).

“Los resultados son claros: la digitalización en Chile avanza a grandes pasos y la Inteligencia Artificial es una herramienta que llega para seguir sumando”, afirmó Michelle Cascardo, Jefe de Desarrollo de Negocios para América Latina en Deel.

“Las PyMEs ya sentaron las bases para una adopción ambiciosa de estas tecnologías, mientras la contratación internacional sigue creciendo y exige plataformas más robustas”, agregó.