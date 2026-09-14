VIDEO – Kast estrena cadena online por Fiestas Patrias: “Ninguna transformación ocurre de un día para otro”

Ante un panorama marcado por el desplome de las proyecciones de crecimiento y el alza del desempleo, el mandatario reiteró su llamado a confiar en el Gobierno.

El presidente José Antonio Kast estrenó su primera cadena nacional online, en el marco de la celebración de Fiestas Patrias, donde reiteró su llamado a “la esperanza”, en medio del crudo panorama económico que enfrenta el país y su baja aprobación en las encuestas.

En su alocución, el mandatario se preguntó “¿qué es Chile?” y de paso expresó que “es su territorio, su gente y su cultura. Son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestros símbolos patrios. Es nuestra identidad chilena, que se expresa en La Tirana y los bailes nortinos, en la cueca, la trilla y la vida campesina de la zona central, en el telar y la platería mapuche, en las mingas y en el curanto de Chiloé, en las tradiciones australes en la Patagonia y en los moáis de Rapa Nui”.

Respecto al “desánimo” presente en la ciudadanía ante la alta cesantía, el desplome de las proyecciones de crecimiento, el presidente Kast reiteró su llamado a confiar en la labor del Gobierno, ante la caída en la adhesión de la población.

“En septiembre, después del duro invierno, llega la primavera. (…) Son días para la alegría de pertenecer a una misma patria”, precisó Kast.

En esta línea, detalló que “los hombres y mujeres de la independencia tuvieron diferencias a veces profundas y atravesaron por momentos difíciles, pero a todos les unió la misma certeza de que Chile era la causa más importante a la que podían servir… Chile es mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas y desafíos. Esa misma convicción es la que necesitamos hoy. (…) En Chile, que ha pasado por diversas tempestades, volverá a salir el sol”.

“Estas Fiestas Patrias deben ser también una celebración de la esperanza. Sabemos que ninguna transformación verdadera ocurre de un día para otro. Sabemos que todavía existen dificultades y que queda mucho por hacer, nuestro país puede y va a recuperar la paz, la confianza y el desarrollo. (…) Miremos el futuro con confianza y optimismo. Tenemos una hermosa historia. Tenemos una tierra maravillosa. Somos un pueblo capaz de sobreponernos a cualquier adversidad, y tenemos por delante un futuro y una patria común que cuidar, servir y engrandecer”, declamó, para culminar con un: “¡Felices Fiestas Patrias! ¡Que viva Chile!”.