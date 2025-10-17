Parque Arauco se suma a oferta de compra remota para argentinos: guarda pedidos y apoya con shoppers

Desde el centro comercial aseguraron a EL DÍNAMO que han recuperado el flujo de argentinos previos a la pandemia.

Las grandes tiendas y el retail se han beneficiado del alto flujo de compradores argentinos que visitan los comercios chilenos en busca de mejores precios. Así es como la oferta segmentada para el público trasandino busca entregarles a estos turistas un valor agregado.

Quienes se suman a esta tendencia son el grupo chileno Parque Arauco, el cual ha recuperado los flujos de visitantes argentinos previos a la pandemia “consolidándose como un motor importante de dinamismo comercial y de experiencia”, explican a EL DÍNAMO.

El mall está registrando crecimientos de hasta un 30% en el flujo de turistas argentinos respecto a años anteriores, lo que confirma la relevancia de este público para su operación. Por eso el shopping permitirá a estos visitantes realiza compras remotas desde su país de origen, sin necesidad de estar físicamente en Chile.

“Hemos establecido una alianza con Guardamos tu Pedido, servicio que opera en Chile y ofrece

soluciones para optimizar la experiencia de compra y retiro de productos. A través de esta colaboración, los turistas —con especial foco en el público argentino— podrán realizar compras online en distintas marcas con presencia en Chile, a través de un personal shopper, o con su propio RUT (si la marca tuviese habilitada esta opción), para luego retirar sus productos en Parque Arauco Kennedy”, detallan a EL DÍNAMO.

La propuesta implica que Guardamos tu Pedido actúa como intermediario o “shopper”, pudiendo gestionar la compra y almacenando los productos en sus instalaciones. Posteriormente, los usuarios pueden programar el retiro de sus pedidos hasta 60 días después de la compra, figurando Parque Arauco Kennedy como nueva sucursal de entrega.”

Este punto de retiro, ubicado en uno de los centros comerciales más reconocidos y visitados por turistas

internacionales, refuerza el posicionamiento de Parque Arauco como un referente para el visitante extranjero, combinando conveniencia, accesibilidad y una oferta integral de tiendas, gastronomía y experiencias”, añadieron.

Para Parque Arauco la principal barrera que se elimina para los argentinos es que muchas veces tienen restricciones para comprar por no tener RUT chileno. Por lo mismo, este tipo de servicios les permite acceder a precios competitivos antes de su viaje y aprovechar momentos de descuentos y liquidaciones. Además de centralizar el retiro de pedidos en un solo punto.

“En definitiva, la iniciativa mejora la experiencia de compra y contribuye a fortalecer la conexión entre Chile y el turismo argentino”, aseguran.

El reencanto de Falabella

Quien también vio una oportunidad entre los compradores Allende los Andes fue la tienda por departamento, Falabella. El retail anunció la semana pasada que los argentinos pueden comprar en su página web con su documento de identificación (DNI), sin requerir un RUT chileno.

El sistema les permite acceder a las marcas de Falabella y optar por un punto de retiro en Chile, ya sea en sus tiendas o en la cadena Sodimac. También se puede gestionar el envío a destino mediante courrier privado.

De acuerdo con datos de Gendarmería Argentina, en días peak, como vacaciones de invierno, feriados o previa de fiestas, los visitantes cruzando la frontera a Chile son del orden de 2.500-3.000 personas diarias.

Operadores de centros comerciales como Mall Plaza, en tanto, indicaron que durante 2025, las visitas de turistas del país vecinos a sus centros comerciales crecieron hasta 296%.