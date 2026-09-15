Los tres locales nacionales llegaron al listado tras ser reconocidos previamente entre los mejores de Latinoamérica.

Tres pizzerías chilenas fueron reconocidas entre las 100 mejores del mundo en 2026, de acuerdo con el ranking elaborado por la guía 50 Top Pizza.

Se trata de Allería, Raffaella y Brunapoli, locales que destacaron entre establecimientos provenientes de 36 países en una ceremonia realizada en Nápoles, Italia.

La mejor posición para Chile fue obtenida por Allería, ubicada en Providencia, que alcanzó el puesto 11 del listado.

Más atrás quedó Raffaella Cucina, de Las Condes, en la posición 70, mientras que Brunapoli, restaurante de Vitacura, se instaló en el lugar 82.

Las tres pizzerías chilenas que fueron elegidas entre las 100 mejores del mundo

Los tres establecimientos nacionales accedieron directamente a la competencia luego de ser incluidos en abril entre las 15 mejores pizzerías de Latinoamérica.

Allería nació en 2022 en Barrio Italia de la mano del pizzaiolo napolitano Michele Puzio, quien llegó a Chile en 2016 y desarrolló una propuesta basada en la tradición de su familia y de la pizza napolitana.

Por su parte, Raffaella Cucina fue creada por Javier Lizama, ingeniero, ex participante de MasterChef y pizzaiolo certificado en Buenos Aires. El restaurante abrió en 2023 frente a la Corporación Cultural de Las Condes y apuesta por preparaciones inspiradas en la cocina napolitana, utilizando ingredientes italianos y masas sometidas a fermentaciones prolongadas.

En tanto, el fundador de Brunapoli, Francesco Vannucci, valoró el reconocimiento obtenido por el restaurante ubicado en Nueva Costanera. “Recibir este reconocimiento es un orgullo para mí y para el equipo de Brunapoli. Es un premio que pertenece a todas las personas que trabajan día a día con compromiso y respeto por la calidad de nuestra propuesta”, señaló.

El primer lugar del ranking fue para Napoli on the Road, de Londres, seguido por Una Pizza Napoletana, de Nueva York, y Confine, de Milán.