Cecilia Piñera sale en defensa de Boric por Violeta: “Fue atendida con la misma dedicación que cualquier otro niño”

La hija del ex presidente Piñera destacó que “la atención pediátrica pública en Chile, especialmente frente a enfermedades graves y complejas, es de un nivel que debemos valorar y cuidar“.

Cecilia Piñera, hija del ex presidente Sebastián Piñera, defendió que Violeta, primogénita del otrora mandatario Gabriel Boric, se atendiera en el sistema público de salud para enfrentar una neumonía.

La polémica se instaló luego que Boric se valiera de las redes sociales para informar que Violeta fue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI) del Hospital Dr. Exequiel González Cortés.

En esta línea, el ex presidente destacó que “queremos agradecer de todo corazón a quienes se preocuparon por la Violeta en estos días. Y sobre todo a la salud pública“.

“Es cierto que hay problemas en diferentes ámbitos: listas de espera, infraestructura deteriorada y escasez de especialistas en regiones, entre otros. Pero también hay otra cara que se destaca poco en tiempos de normalidad, que es el tremendo profesionalismo y dedicación con que la grandísima mayoría realiza día a día su labor. Y hoy que está tan de moda desprestigiar a los funcionarios públicos como un todo por la irresponsabilidad de una minoría, queremos destacarlos y valorarlos”, argumentó Gabriel Boric.

Sus palabras hicieron que algunas personas cuestionaran que la hija del ex mandatario se atendiera en el sistema público, lo que hizo que Cecilia Piñera, quien es médico cirujano en el mismo recinto asistencial, refrendara lo expresado por Boric.

“Trabajo en ese hospital. Violeta fue atendida con la misma dedicación, preocupación y calidad que cualquier otro niño o niña“, dejó en claro.

Piñera Morel recalcó que en la “salud pública existen brechas importantes y mucho por mejorar. Pero también es justo reconocer lo que hacemos bien: la atención pediátrica pública en Chile, especialmente frente a enfermedades graves y complejas, es de un nivel que debemos valorar y cuidar“.

“Esto no es mérito de un gobierno en particular. Es el resultado de décadas de políticas públicas que han trascendido gobiernos y, sobre todo, del enorme compromiso de miles de profesionales y trabajadores de la salud. También reconozcamos y valoremos las cosas que Chile sí hace bien”, cerró la hija de Sebastián Piñera.