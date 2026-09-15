Kast se reúne con presidente ejecutivo de CAF e impulsar agenda de inversión de USD 6.000 millones en Chile

La agenda contempla el apoyo de CAF en cuatro áreas: vivienda y empleo, infraestructura, agua y seguridad.

El presidente José Antonio Kast se reunió con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, para anunciar USD 6.000 millones en financiamiento durante los próximos cuatro años para impulsar la inversión privada.

Sergio Díaz-Granados declaró que “Chile tiene una oportunidad para acelerar la inversión y generar nuevas fuentes de crecimiento y empleo. CAF acompañará ese proceso, no solo con recursos financieros, sino también mediante la estructuración de proyectos y la movilización de capital privado hacia sectores estratégicos del país”.

La agenda contempla el apoyo de CAF en cuatro áreas: vivienda y empleo, infraestructura, agua y seguridad.

En materia de vivienda y empleo, el organismo internacional acompañará la Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, además de buscar convertirse en socio financiero y técnico de BancoEstado en este proceso.

En infraestructura, en tanto, la institución acompañará la ejecución de importantes obras para impulsar la productividad y el desarrollo, en sectores como el ferroviario -con el apoyo a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE)-, el transporte, a través del Metro de Santiago, y el logístico, con el financiamiento al Puerto Exterior de San Antonio, entre otros.

En materia hídrica, CAF continuará impulsando la agenda de agua de Chile, con énfasis en reducir las brechas de acceso al agua potable y al saneamiento, especialmente en las zonas rurales. Finalmente, en seguridad, apoyará un enfoque integral de fortalecimiento de pasos fronterizos en la Macrozona Norte.