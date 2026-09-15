La cervecería chilena que sumó cuatro nuevas medallas en competencia internacional

La marca nacional fue reconocida por cuatro de sus variedades en una competencia que reunió a cervezas de 16 países.

La cervecería chilena Kross consiguió cuatro nuevas medallas en la Brasil Beer Cup 2026, competencia desarrollada en Florianópolis, Brasil, que reunió a más de 2.530 etiquetas provenientes de 16 países.

La cervecería chilena obtuvo dos preseas de oro y dos de bronce, alcanzando con estos reconocimientos un total histórico de 180 medallas en concursos nacionales e internacionales.

Los máximos reconocimientos fueron para Kross Stout, que se impuso en la categoría Oatmeal Stout, y Kross Maibock, premiada en German Style Heller Bock / Maibock. Ambas variedades recibieron medalla de oro en el certamen brasileño, que contó además con la evaluación de más de 100 jurados nacionales y extranjeros.

A estos resultados se sumaron dos medallas de bronce. Kross Pils fue reconocida en la categoría Italian-Style Pilsner, mientras que Kross Golden obtuvo el mismo premio en Classic English-Style Pale Ale, completando así la cosecha de la marca en esta edición del concurso.

Con las cuatro nuevas distinciones, Kross llegó a 180 medallas acumuladas durante su trayectoria, como resultado de su participación en distintos certámenes especializados tanto dentro como fuera de Chile. Los nuevos premios se suman a los reconocimientos obtenidos previamente por sus distintas variedades.

“Cada medalla es un reconocimiento a la dedicación y cuidado que tenemos, y a la búsqueda constante por hacer cervezas artesanales de gran calidad. En este caso tiene un valor especial, porque competimos en Brasil, uno de los grandes referentes de la cerveza craft en el continente, frente a cervecerías que destacan por su calidad y que además están compitiendo en su propio país. Que cuatro de nuestras variedades clásicas hayan sido premiadas en este escenario refleja el trabajo que hemos desarrollado durante todos estos años en ellas y nos impulsa a seguir creando e innovando”, señaló Asbjorn Gerlach, cofundador y maestro cervecero de Cervecería Kross.