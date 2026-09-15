Exministro de Maduro, Alex Saab, se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU.

El empresario enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero y su sentencia está prevista para enero.

El empresario colombiano y exfuncionario del gobierno venezolano Alex Saab se declaró culpable este martes de un cargo de lavado de dinero ante una corte federal de Miami, como parte de un acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Estados Unidos.

El pacto contempla además la entrega de US$195 millones y su colaboración con las autoridades en otras investigaciones.

Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU.

Saab, de 54 años, modificó así la declaración de “no culpable” que había presentado previamente. De acuerdo con los antecedentes del caso, reconoció su participación en un esquema de corrupción relacionado con contratos del programa venezolano de alimentos y medicamentos CLAP, mediante el cual se habrían canalizado recursos ilícitos a través de distintas operaciones financieras.

El acuerdo judicial establece que Saab deberá entregar los US$195 millones considerados como ganancias provenientes del esquema.

Además, deberá cooperar con las investigaciones federales estadounidenses, lo que podría llevar a los fiscales a solicitar una reducción de su eventual condena si consideran que sus antecedentes resultan relevantes para otros procesos.

El empresario enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero y su sentencia está prevista para enero.

Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente. Tras ser liberado en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros, fue nuevamente trasladado a territorio estadounidense en mayo de 2026 para enfrentar el proceso.