Caso Audios-Factop: Fiscalía cierra investigación y pide 17 años de cárcel para Luis Hermosilla

Además de Hermosilla, el Ministerio Público apuntó en contra de Leonarda Villalobos, Daniel Sauer, Ariel Sauer, Antonio Jalaff y Luis Flores por delitos económicos, corrupción y tributarios.

AGENCIA UNO

La Fiscalía de Investigación Especializada Metropolitana Oriente cerró la investigación en el marco del Caso Audios-Factop y presentó la acusación en contra de los principales involucrados, entre los que destaca el abogado Luis Hermosilla.

Además de Hermosilla, el Ministerio Público apuntó en contra de Leonarda Villalobos, Daniel Sauer, Ariel Sauer, Antonio Jalaff y Luis Flores por delitos económicos, corrupción y tributarios.

La pena más alta solicitada por la Fiscalía Oriente corresponde a 20 años de presidio para Daniel Sauer, por ser responsable de ilícitos como estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno, consignó La Tercera.

Para Leonarda Villalobos se piden 18 años de cárcel por uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado.

En el caso de Luis Hermosilla, es sindicado como responsable de delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.

Respecto de Ariel Sauer, se busca que pase 14 años tras las rejas por estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios, mientras que para Luis Flores y Antonio Jalaff se piden 12 y 10 años de presidio, respectivamente.