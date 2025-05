Empresas chinas en Chile: Gobierno emplaza a compañías a decidir si continúan proyectos de litio

Exigen explicación sobre proyectos de litio

El Ejecutivo exigió a la empresa automotriz china, BYD, y a la Tsingnshan Holding Group que aclaren sus intenciones de continuar o no con los proyectos de litio que mantienen en el norte de Chile. El motivo del emplazamiento se refiere a la información trascendida acerca de que habían desistido de hacerlo, algo que a su vez fue desmentido por la Embajada de China en Chile.

Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, indicó que el problema radica en los permisos sectoriales, los cuales ha su juicio han impedido una agilidad mayor en el levantamiento de este tipo de iniciativas. Por lo mismo, anunció que están trabajando en sacar adelante propuestas para realizarlo en un tiempo menor.

Ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados comparecieron el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente; la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas y Grau, el titular de Economía. La reunión, celebrada el miércoles 14 de mayo, sirvió para discutir los supuestos abandonos de las compañías mencionadas, que se adjudicaron sus proyectos en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

En el caso de Tsingshan, Benavente indicó que la firma asiática “no pudo continuar con el proceso porque no cumplió con la condición de estructurar la unidad jurídica en Chile“. Al mismo tiempo, agregó que para el caso de BYD el proceso aún no se ha cerrado de manera oficial, ya que no ha comunicado sus intenciones a Corfo.

El Ministerio de Bienes Nacionales ofreció hasta cinco terrenos a la empresa para desarrollar el proyecto en Antofagasta y la firma había escogido uno, según explicó el vicepresidente ejecutivo. Además, contaría con una inversión cercana a los US$ 290 millones. “Todo esto fue una comunicación interna junto con nosotros, hasta que en algún momento, cosa que nosotros no nos enteramos, ellos desistieron del sitio que ellos eligieron en febrero de este año, detalló.

“La información con la cual nosotros contamos y, por lo tanto, hasta el día de hoy, ellos no se han desistido, nosotros no hemos desistido, de BYD en su calidad de productor especializado. Esa es la situación hasta el momento”, cerró Benavente.

Por su parte, Rojas, la ministra de Medio Ambiente, quiso evidenciar que su cartera no incidió en la situación: “Responsabilizar al Ministerio del Medio Ambiente de este desistimiento -o aparente desistimiento- no tiene absolutamente ningún fundamento“.

La versión de la Embajada de China y los emplazamientos

La Embajada de China en Chile desmintió que BYD junto a Tsingshan Holding Group hayan renunciado a desarrollar proyectos de litio en territorio nacional, abogando a que la economía entre los dos países es “altamente complementaria”.

“Tras verificar con las dos empresas, resulta que ambas nunca han manifestado haber terminado sus inversiones en Chile y mantienen la disposición de continuar el diálogo con las autoridades chilenas correspondientes”, escribió el organismo en un comunicado el pasado viernes.

Con esta información más la versión del vicepresidente ejecutivo de la Corfo, el ministro Grau se refirió directamente a la empresa automotriz: “BYD no ha desistido de ser productor especializado, pero sí desistió de ese terreno, y tendrá que contestar la empresa en el fondo en las distintas conversaciones si esa es una decisión final o no”. El caso de Tsingshan Holding Group también será estudiado.

Al mismo tiempo, agregó que con la reforma de permisos sectoriales esperan reducir en hasta un 70% los plazos para la tramitación de este tipo de proyectos.