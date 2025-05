Ministerio de Economía y Corfo aclaran situación de BYD y Tsingshan en Chile y sus inversiones en litio

La Estrategia Nacional del Litio, programa estrella de La Moneda para desarrollar la explotación de este metal desde el Salar de Atacama, enfrentó duros cuestionamientos tras conocerse que las empresas chinas BYD y Tsingshan desistían de sus inversiones en nuestro país acusando “trabas burocráticas”.

Ante esto, la Embajada de China dio a conocer una declaración pública en la cual expresaba que “respecto a las recientes informaciones de medios chilenos que señalan que las empresas chinas BYD y Tsingshan desistieron de los proyectos de inversión en la industrialización del litio en Chile, tras verificar con las dos empresas, resulta que ambas nunca han manifestado haber terminado sus inversiones en Chile“.

Junto con ello, dejó en claro que “numerosas empresas chinas están dispuestas a participar en la Estrategia Nacional del Litio de Chile mediante diversas modalidades de cooperación para contribuir al desarrollo de Chile en energías limpias, alta tecnología y otros sectores”.

Por su parte, el Ministerio de Economía, a través de Nicolás Grau, aclaró los hechos, explicando que BYD y Tsinghan desistieron de seguir adelante con proyectos de valor agregados vinculados a un llamado realizado por Corfo en 2022.

Grau indicó a radio ADN que “por diversas razones, estas empresas han visto dificultades y no necesariamente van a participar de este contrato específico, que le ofrecía Corfo a partir de este concurso (…) Y lo que manifiesta el embajador es que las empresas siguen interesadas, lo que es, por su vez, una excelente noticia”.

Corfo aclara situación de BYD y Tsingshan

En tanto, Corfo precisó que dicha licitación fue adjudicada a BYD y Yonqing Technology. “Este llamado se realizó previo a la presentación de la Estrategia Nacional del Litio y en un escenario mundial de precios muy distinto al actual”, puntualizó.

Sobre las razones de ambas para desistir seguir adelante con el proceso, la institución detalló que, en el caso de BYD, “la empresa ha manifestado las dificultades que le han impedido avanzar en su concreción, asociadas a factores de mercado. Corfo ha solicitado, reiteradamente a la empresa, mayores antecedentes así como una posible redefinición del plan de implementación, el que siempre debe cumplir con las bases del llamado realizado en 2022″.

En esta línea, aseveró que realizó una serie de gestiones para que BYD pudiera disponer de un terreno para levantar su planta, dejando en claro que “el proceso avanzó adecuadamente hasta que, en enero de 2025, BYD Chile desechó la alternativa de terreno seleccionada por ellos mismos”.

“El proyecto de Yongqing, por su parte, se dio por desistido debido a que no constituyó en Chile la empresa que debía desarrollarlo en los términos que establecían las bases del proceso (…) Cabe hacer notar que la empresa Yongqing Technology Co. pidió ser reemplazada por Eternal Tsingshan Group. Co. Ltd. lo que no fue posible ya que, esta otra empresa, no participó de su propuesta bajo ninguna de las opciones reconocidas en las Bases del Procedimiento, ni fue evaluada por Corfo, para comprobar que cumplía con las condiciones que se tuvieron en cuenta al seleccionar la propuesta”, sentenció.