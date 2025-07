Donald Trump oficializa arancel del 50% al cobre: se hará efectivo a partir del 1 de agosto

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, oficializó a través de las redes sociales que a partir del 1 de agosto se hará efectivo el arancel del 50% a las importaciones de cobre.

El mandatario estadounidense explicó en Truth Social que la decisión responde a “una rigurosa evaluación de seguridad nacional”, ya que el metal rojo es utilizado en sectores como tecnología, defensa y energía.

“Es necesario para semiconductores, aeronaves, barcos, municiones, centros de datos, baterías de iones de litio, sistemas de radar, sistemas de defensa antimisiles e incluso armas hipersónicas, muchas de las cuales estamos construyendo”, aseveró Trump.

En esta línea, el líder norteamericano puntualizó que “¡el cobre es el segundo material más utilizado por el Departamento de Defensa! ¿Por qué nuestros insensatos (¡y somnolientos!) “líderes” diezmaron esta importante industria? Este arancel del 50% revertirá la estupidez y el comportamiento irreflexivo de la Administración Biden”.

“Estados Unidos, una vez más, construirá una industria del cobre dominante”, sentenció Donald Trump.

Codelco reacciona a oficialización de arancel al cobre

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, reaccionó al anuncio del presidente de Estados Unidos en CNN Chile, aseverando que como empresa deben “revisarla mejor y entender exactamente qué es lo que está diciendo”.

El representante de la cuprífera nacional apuntó en un primer análisis que Trump no hizo alusión a cátodos de cobre. “Vi varios productos que él menciona manufacturados o semimanufacturados… no vi la palabra cátodos”, que es el formato en el cual Chile exporta el metal a Estados Unidos.

“A estas alturas tenemos que entender mejor lo que se está haciendo, porque no sabemos a qué productos de cobre afectará y tampoco sabemos cómo reaccionará el mercado en materia de precios. Vamos a ver mañana (jueves) de qué manera absorbe la Bolsa de Londres este nuevo anuncio que es desconcertante y requiere más detalles”, puntualizó Máximo Pacheco.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, declaró a T13 Radio que “no se entiende mucho la medida desde la perspectiva del consumidor interno norteamericano. Piense usted que el cobre se utiliza, por supuesto, en los vehículos eléctricos, se utiliza en todo lo que son las energías renovables, paneles solares, lo que son los paneles eólicos, las torres eólicas”.

“Estados Unidos, hoy aparece bastante bien cubierto en la prensa nacional, consume aproximadamente 1.6 millones de toneladas de cobre refinado y produce solo 1.1. O sea, prácticamente 500 mil o 600 mil toneladas adicionales las tiene que importar, y no tiene la capacidad de producirlas rápidamente (…) Los yacimientos mineros, como es obvio y todo el mundo lo entiende, no son kioscos, digamos, que se abren y se cierran en la mañana o en la tarde y, por lo tanto, no se entiende muy bien esa medida”, argumentó Villarino.