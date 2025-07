Casinos ilegales se querellan contra municipios tras ser clausurados por no cumplir con la norma

Una insólita situación están viviendo los municipios de Antofagasta y Coyhaique, luego que dueños de casinos ilegales se querellaran en contra de las autoridades comunales tras ser clausurados por no cumplir con la normativa legal.

Según precisó Emol, se trataría de comerciantes de origen chinos los que lideran estas acciones legales, que en el caso de Coyhaique afecta directamente al alcalde Carlos Gatica (DC) y a otros tres funcionarios.

“Es la parábola de cuando el ladrón persigue al juez. Bueno, la verdad y nosotros como municipalidad, como administración, estamos sumamente convencidos de que lo que se hizo, se hizo, por supuesto, siguiendo el reglamento y la ley vigente. Lo hicimos con el objetivo también de poder parar con este tipo de situaciones que van afectando el desarrollo habitual de la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas”, expresó Gatica.

El alcalde recalcó que la clausura de estos casinos ilegales “obedece a precisamente que no hay un cumplimiento de la patente señalada. Ellos pidieron una patente por un fin específico, ese fin no se cumple. Esto está también señalado no tan solo por los dictámenes de Contraloría, sino que además por la Superintendencia de Casinos y Juegos, lo cual nosotros como municipio hicimos valer, por supuesto, la ley en cuanto a las acciones que pudimos desarrollar y eso terminó siendo la clausura de estos locales”.

Frente a estas acciones, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dejó ver su preocupación por la aparición de “este tipo de amenazas en forma de querellas, es decir, acciones judiciales concretas contra autoridades que están cumpliendo su labor en beneficio de la seguridad y tranquilidad de la comunidad. Nos inquieta que esto desincentive la persecución de otros fenómenos que también generan inseguridad, como es el comercio ilegal”.