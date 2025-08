Ejemplar de Haras Don Alberto anota precio récord de US$ 4.1 millones en exclusivo remate de caballos fina sangre

De un total de seis caballos, otros cuatro recaudaron US$ 1 millón (Good Magic y Hoppa); US$ 600 mil (Flightline y Slam Dunk); US$ 525 mil (Curlin y Muraz) y US$ 500 mil (Constitution y Salty).

Una de las casas de subastas de caballos fina sangre más importantes del mundo, Fasig-Tipton, llevó a cabo su famoso remate de caballos jóvenes en Saratoga, Nueva York. En la instancia el empresario chileno Carlos Heller, de la mano de su haras Don Alberto, anotó un récord.

La subasta es una venta de caballos jóvenes pura sangre, conocidos como yearling, que se lleva a cabo los agostos de cada año, justo antes de la temporada alta de carreras en Saratoga y con miras a adquirir equinos que sean ganadores de carreras.

Su fama mundial se debe a la exclusividad de sus participantes y, además, a que se considera una de las ventas más exclusivas del mundo por el cuidado en la elección de los ejemplares que ofrecen diferentes criaderos de renombre.

En la subasta, el empresario Carlos Heller logró un hito, logrando un precio récord en la venta de uno de sus caballos. Se trata de un ejemplar hijo de Into Mischief y Stellar Sound, vendido en US$ 4.100.000 a Coolmore, tras disputa bautizada como “espectacular”.

El haras, a quien le corresponde el 10% de la subasta, estaba representada in situ en la sala por Heller y su esposa, Paola Ferrero, quienes fueron aplaudidos de pie al dejar el salón, debido al inédito monto de la puja.

Otros remates millonarios

De un total de seis caballos, otros cuatro recaudaron US$ 1 millón (Good Magic y Hoppa); US$ 600 mil (Flightline y Slam Dunk); US$ 525 mil (Curlin y Muraz) y US$ 500 mil (Constitution y Salty).

De acuerdo con información da la Asociación de Criadores de Fina Sangre de Carrera, Heller se manifestó emocionado, pues también le toco “defender” a otro ejemplar que habían llevado a remate, pero que finalmente decidieron quedarse.

Se trata de la hermana del famoso ganador internacional, Jornalism, que se la adjudicaron por nada menos que US$ 3.9 millones. “La defensa de la hermana de Journalism (3.9 millones) no me amargó para nada, pues quería quedarme con ella. Sólo cumplí con los que me pidieron que la llevara al remate. Y aunque fue un precio grande, las convicciones del haras eran mayores y la defendimos. Claro que si llegaba a los 4 millones, vendíamos la mitad”, detalló Heller al gremio.

El empresario agregó que del punto de vista de negocios el balance es “increíble” para Don Alberto Corporation, como se llama esta área de negocios del grupo, pues demuestra que es “considerado por los americanos, un haras serio, profesional, que cría muy bien, pese al poco tiempo que llevamos en USA”.

Heller detalló que su madre, Liliana Solari, participó activamente del proceso, y que el éxito es de ella, debido a su gestión como fundadora del criadero.

Remate de Doña Icha, el otro haras de los Solari

En Chile también se sumó a los remates el haras Doña Icha, ligado a Cecilia Karlezi Solari. La operación subastó 27 ejemplares en el Ring Criadores, que colocó caballos entre $ 10.5 millones y $ 46 millones. El haras, que dirigen Rolando y Alejandro Gil, rematará otros 25 fina sangre el martes 19 de agosto.