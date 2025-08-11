Polémica por Cualiffy: Dirección del Trabajo prohíbe exigir información sin vínculo con lo laboral

El dictamen de la Dirección del Trabajo sobre Cualiffy dice que quienes ofrecen un puesto laboral no deben condicionar las contrataciones a datos como “compromisos comerciales y financieros o el estado de salud”.

La Dirección del Trabajo (DT) prohibió a los empleadores exigir a los postulantes a un puesto laboral datos que no se vinculen con sus capacidades para el trabajo, al abordar de manera definitiva la polémica por el eventual uso de Cualiffy.

Esta herramienta consiste en un certificado laboral a través del cual el interesado recopila el historial de licencias médicas, juicios y datos financieros, entre otros.

En esa línea, la DT estableció en su dictamen (ORD.N°541/24) que “ningún trabajador o postulante puede ser obligado directa o solapadamente a proporcionar información de sus datos personales que no se relacionen con su capacidad e idoneidad“.

El argumento de la Dirección del Trabajo para rechazar el uso de Cualiffy

Al abordar el asunto, el organismo público recordó que en el artículo 2 del Código del Trabajo se refuerza lo establecido en la Constitución en cuando a prohibir tratos discriminatorios basados en raza, género, salud, antecedentes penales u origen social. Y que aquello está vigente desde que la persona acude a una oferta de trabajo hasta que esta relación se termina por disposición de cualquiera de las dos partes.

A la vez, lo resuelto por la DT recalca que quienes ofrecen trabajo no deben condicionar las contrataciones a datos como “compromisos comerciales y financieros o el estado de salud”, por lo que se considera como una vulneración a derechos fundamentales el exigir certificados que revelen antecedentes que no se vinculan a las funciones del puesto laboral.

De acuerdo con lo manifestado en su resolución, “la exigencia de requisitos que no dicen estricta relación con la capacidad e idoneidad de una persona constituye una vulneración al derecho a la no discriminación“.

En particular sobre la App Cualiffy, la Dirección del Trabajo dijo que si bien únicamente de cuenta del número de licencias médicas y no los diagnósticos incorporados en ellas, su uso podría obligar al candidato a un puesto de trabajo a dar a conocer datos sobre su salud en las entrevistas laborales, lo que vulnera el referido artículo 2 del Código del Trabajo.