Se acerca el adiós a 133 años de historia: Kodak anuncia el posible cese de sus operaciones

Eastman Kodak, la empresa fotográfica con 133 años de existencia, advirtió a los inversores que podría no sobrevivir por mucho tiempo más. La firma anunció que no cuenta con “financiación comprometida ni liquidez disponible” para poder pagar sus obligaciones de deuda pendientes, que rozan los 500 millones de dólares.

“Estas condiciones plantean dudas sustanciales sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha“, afirmó Kodak a través de un comunicado. De tal manera, la empresa apunta a hacer caja dejando de pagar su plan de pensiones, junto con esperar a que los aranceles no tengan “repercusiones significativas” en su negocio, pues muchos productos —como las cámaras, tintas y películas— se fabrican en Estados Unidos.

“En el segundo trimestre, Kodak siguió avanzando en su plan a largo plazo a pesar de los retos que plantea un entorno empresarial incierto”, dijo el CEO de la firma fotográfica, Jim Continenza, en la publicación de resultados. Durante este martes, sus acciones cayeron más de un 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Kodak ha arrastrado complicaciones económicas desde hace más de una década. En 2012 tuvo que declararse en quiebra al tener 100.000 acreedores y una deuda total de US$ 6.750 millones.

Tras mantenerse varios años con problemas, en 2020 consiguió un breve respiro al ser seleccionada por el gobierno de Estados Unidos para convertirse en un productor de ingredientes farmacéuticos, lo que alzó fuertemente sus acciones en el mercado.

A pesar de sus recientes pérdidas, Kodak ha declarado recientemente que su objetivo es ampliar esa parte de su negocio. La empresa se mantiene fabricando películas y productos químicos para empresas, incluyendo también la industria cinematográfica, además de conceder licencias de su marca para una variedad de productos de consumo que la han mantenido a flote este último tiempo.