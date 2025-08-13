Los productos que vendía Mercado Libre sin certificación de la SEC: arriesga millonaria multa

La fiscalización de la SEC a Mercado Libre se extendió desde agosto del año pasado hasta mayo de 2025.

Una millonaria multa arriesga la empresa de comercio electrónico Mercado Libre, luego de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) le formulara cargos por vender en su sitio web productos que no cuentan con su debida certificación.

De acuerdo con lo detallado por la SEC, se trata de hasta 70 productos que no tenían certificación de seguridad, por lo que “su uso representaba un peligro real para quienes compraban estos artículos“.

El organismo precisó que entre los riesgos a los que se exponen quienes adquirieron los artículos están los de incendio, descargas eléctricas, fallas operativas por mal funcionamiento sobrecargas y cortocircuitos.

Mientras, en el caso de productos que funcionan con combustibles, los peligros se vinculan a explosiones o incendios, fugas, intoxicación por monóxido de carbono y daños al motor o sistema.

Los productos que vendía Mercado Libre sin certificación de la SEC

La fiscalización de la superintendencia se extendió desde agosto del año pasado hasta mayo de 2025, fecha en que se cerró con la decisión de formular cargos a la empresa

Según informó la SEC, entre los productos que vendía Mercado Libre sin su sello se cuentan:

Duchas eléctricas

Turbo calefactores

Hervidores

Calefones

Generadores eléctricos

Taladros

“En este caso, estábamos ante un peligro real para los compradores, ya que al no contar con sello SEC no tenemos ninguna certeza sobre los niveles de seguridad de cada uno de estos 70 productos“, enfatizó la superintendenta, Marta Cabeza.

La titular del organismo fiscalizador agregó que la certificación da cuenta de una serie de pruebas de seguridad a las que se someten los productos en la fase previa a la comercialización, lo que incluye exámenes de tracción, temperatura, resistencia y, en general, de pruebas que permiten señalar a los compradores que se trata de un producto seguro, que no presentará problemas si es que se siguen las instrucciones de los fabricantes.

La SEC informó que Mercado Libre arriesga multas que pueden llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (unos 650 millones de pesos).

De no acatar sus directrices, es decir, si se le ordenó no seguir vendiendo estos productos y lo continúan haciendo, el monto de las sanciones a la empresa puede aumentar.