Fundador de Fantasilandia y Mundo Mágico: quién era el fallecido empresario Gerardo Arteaga

A través de un comunicado, la familia del empresario Gerardo Arteaga Oehninger confirmó este jueves el deceso de fundador de Fantasilandia, Mundo Mágico y Happyland, a los 81 años de edad.

“Gerardo deja una huella imborrable en la historia del entretenimiento nacional. Su visión emprendedora y pasión por entregar alegría a personas de todas las edades transformaron a Fantasilandia, como también a Happyland, en íconos de la diversión familiar, marcando a varias generaciones con momentos inolvidables”, destacaron sus cercanos.

Además del ámbito de la entretención para las familias, Arteaga tuvo un destacado rol como empresario agrícola que desarrolló en el fundo Dos Amalias, ubicado en Paine.

También tuvo una activa vida gremial, ya que se desempeñó como vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y fue dirigente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). A la vez, ejerció como presidente de la Feria Internacional de Santiago (FISA).

Gerardo Arteaga fundó Fantasilandia, Happyland y Mundo Mágico

A mediados de la década de 1970, Gerardo Arteaga ya tenía muy avanzada la idea para crear un parque de entretenciones en Santiago. Consiguió socios, gestionó los permisos en la Municipalidad de Santiago y el 26 de enero de 1978 Fantasilandia abrió sus puertas al público.

De acuerdo con lo consignado por el sitio web del parque, al momento de su inauguración, Fantasilandia contaba con ocho juegos: Pulpo, Century 2000, Mansión Siniestra, Carrusel, Ford T, Amor Express, Alfombra Mágica y los autos chocadores.

Cinco años más tarde, en 1983, el empresario inauguró en la comuna de Lo Prado Mundo Mágico, en cuyo interior los visitantes encontraban miniaturas de las principales atracciones turísticas del país, desde el Morro de Arica a las Torres del Paine, pasando por el Estadio Nacional.

La vida de este parque de entretenciones se prolongó por 17 años, hasta que en el 2000 cerró sus puertas debido a que ya no conseguía financiarse.

Otro de los proyectos que impulsó Gerardo Arteaga en el país fue Happyland, que inauguró en 1993 y en la actualidad cuenta con “100 locales ubicados en los principales centros comerciales de Chile, Perú, Colombia y México“, según se precisa en su página web.